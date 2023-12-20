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熱劇「一念關山」結局提早曝光 網轟爛尾：看了個寂寞

娛樂新聞組╱即時報導
劉詩詩（右）、劉宇寧（左）主演古裝戲的《一念關山》熱度爆棚，該劇迎來大結局慘遭網友怒轟。（取材自微博）
劉詩詩（右）、劉宇寧（左）主演古裝戲的《一念關山》熱度爆棚，該劇迎來大結局慘遭網友怒轟。（取材自微博）

中國女星劉詩詩、男星劉宇寧主演的古裝戲《一念關山》，獲得了極大的關注與熱度，18日播放平台提早對會員曝光大結局，劉宇寧、劉詩及與六道堂成員全數身亡，劇情走向，全網傻眼，大罵：「爛尾劇！看了個寂寞！」。

據平台曝光的結局，安國不肖皇子為了爭王位勾結北磐，北磐兵臨城下，安、梧兩國面臨破關危機，慶國公「李同光」（常華森飾演）原本想憑一己之力滅掉北磐主將，卻反而陷於苦戰，男主角「寧遠舟」（劉宇寧飾演）為了救他戰死沙場，女主角「任如意」（劉詩詩飾演）則為了不讓百姓生靈塗炭，選擇假扮安國太后，獨自赴北磐敵營滅掉整個皇室及猛將，她在北磐營帳刺殺皇帝及重要皇子後，在丟下雷火彈的一剎那獨白：「遠舟，你不在了，這個世界對我來說，就太寂寞了。」

雖然最後一集尾聲埋了男女主角未死伏筆，但不少網友認為前後邏輯不通忍不住大罵：「以為觀眾是傻子！」

「一念關山」播出後紛爭不斷，劉詩詩的粉絲更列舉劇組四大罪狀，包括劉詩詩打戲被消失、大量戲分遭刪改等，引發網友熱議。

綜合媒體報導，「一念關山」是劉詩詩暌違6年的古裝新作，從開拍就備受關注，目前豆瓣評分約在7.5左右，算是不錯的成績。但該劇在播出後爭議不斷，讓劇組飽受批評。

有消息稱，劇組方面為了捧男主劉宇寧，大刪劉詩詩的戲分、修改女主台詞等，引發粉絲不滿，更有人列出劇組的四大惡行，高聲撻伐。

劉詩詩

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