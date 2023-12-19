45公斤楊冪穿15公斤禮服「像走800哩路」 累到癱坐、面壁

楊冪穿著重達15公斤的訂製禮服走紅毯。(取材自微博)

中國女星楊冪 出道以來身形纖細，在節目、社群中都曾曝光自己的體重，大約落在45-47公斤，近日她受邀出席活動紅毯，沒想到訂製禮服大裙擺竟然有15公斤重，移動相當不便，讓她兩度面壁：「這條裙子太重了。」

楊冪穿著重達15公斤的訂製禮服走紅毯，累到坐在地上。(取材自微博)

日前楊冪受邀現身時尚雜誌走紅毯，當天她特地挑了一件重達30斤（約15公斤）重的訂製禮服，並記錄「楊冪和30斤裙子度過的一天」，影片曝光後在網上瘋傳。影片中，只見楊冪穿上厚重禮服，才剛穿完就感嘆「穿完裙子已經累了」隨即坐在地上，接著她身體扛著沉重的禮服試圖努力移動到會場，她還脫口說出：「真沉吶，這個裙子！」、「好沉阿」，表情略顯無奈。一旁掌鏡的工作人員問道裙子多重？楊冪則一邊移動一邊喘氣說道：「得有30斤」

楊冪穿著重達15公斤的訂製禮服走紅毯累到面壁。

楊冪移動期間，累到在電梯中面壁喘息，接著自嘲說：「紅毯還沒走，我已經走了800哩路了」最後直接累到原地蹲下，求工作人員先讓她休息一下。畫面一出，引來網友們熱議，「果然女明星不容易，但是好美阿」、「冪姐可愛死啦」、「30斤的裙子也不影響楊冪在紅毯大殺四方」、「笑死，這種視頻可以多來點嗎？有點可愛」。

真的走上紅毯時，楊冪依舊氣場十足，一點都沒有私下累癱的模樣。