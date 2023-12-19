我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

澤倫斯基：烏克蘭軍方提議再徵召多達50萬人入伍

讓她落葉歸根…周海媚骨灰擬運回香港安葬

世界新聞網／輯
周海媚生前被喻為「最美周芷若」。（取材自微博）
周海媚生前被喻為「最美周芷若」。（取材自微博）

港星周海媚12月11日在北京病逝，終年57歲。近日中國媒體報導，知情人士透露，周海媚家人有意將她的骨灰運回港安葬，好讓自小在香港長大的她落葉歸根。至於周海媚在北京所養的貓狗，是她生前最寵愛，由狗保母照顧到成犬，讓家人計畫將牠們帶回香港飼養。

周海媚在北京定居20年，當年跟小她7歲的中國工程師相戀，決定北上發展，二人交往12年，最後戀情無疾而終，其後一直單身，曾透露享受一個人的生活。

中通社報導，周海媚1966年在香港出生，就如很多女星的演藝路，她也是參選香港小姐走進TVB拍戲。她參與或主演不少上個世紀80、90年代的大製作，包括「義不容情」、「逃學威龍3」，影響力也擴大至台灣。　　

1994年台灣電視出品「倚天屠龍記」，周海媚出演了「最美周芷若」，令作者金庸都想為她改寫結局。不少台媒近日回顧周海媚上次在台灣出席2018年金鐘獎的影像，足以印證她在台灣的影響力。　　

90年代初，周海媚連續三年被評為「香港地區最受歡迎女演員」。後來，她的重心移至中國。2018年於再次翻拍的「倚天屠龍記」中出演滅絕師太，再獲好評。這也是香港演員的另一個特質，當年花旦即便演配角，也極敬業。　　

香港電影工作者總會會長田啟文表示，好的演員不僅有演技，作為公眾人物，做人做事都要值得觀眾留戀。任何一個演藝界的人，曾在行業敬業付出，為行業帶來值得留戀的作品，都值得被懷念。這不僅存在於香港影視界，亦不僅存在於影視界，重要的是這個人為行業付出了什麼。只要是正能量，都值得尊敬。　　

周海媚 香港

上一則

「你殺過人對吧」 挺巴示威者與影星鮑德溫起衝突

延伸閱讀

周海媚告別式低調完成 遺產將留母親

周海媚告別式低調完成 遺產將留母親
周海媚最後倩影曝光 曾說「她要美美的」

周海媚最後倩影曝光 曾說「她要美美的」
周海媚最後「美美的」倩影曝光 坦言年輕時太操勞

周海媚最後「美美的」倩影曝光 坦言年輕時太操勞
火辣泳裝照曝光 周海媚19歲選港姐 止步15強

火辣泳裝照曝光 周海媚19歲選港姐 止步15強

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚一代女神殞落粉絲不捨。(取材自微博)

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

2023-12-12 21:42

超人氣

更多 >
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算