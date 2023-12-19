讓她落葉歸根…周海媚骨灰擬運回香港安葬

周海媚生前被喻為「最美周芷若」。（取材自微博）

港星周海媚 12月11日在北京病逝，終年57歲。近日中國媒體報導，知情人士透露，周海媚家人有意將她的骨灰運回港安葬，好讓自小在香港 長大的她落葉歸根。至於周海媚在北京所養的貓狗，是她生前最寵愛，由狗保母照顧到成犬，讓家人計畫將牠們帶回香港飼養。

周海媚在北京定居20年，當年跟小她7歲的中國工程師相戀，決定北上發展，二人交往12年，最後戀情無疾而終，其後一直單身，曾透露享受一個人的生活。

中通社報導，周海媚1966年在香港出生，就如很多女星的演藝路，她也是參選香港小姐走進TVB拍戲。她參與或主演不少上個世紀80、90年代的大製作，包括「義不容情」、「逃學威龍3」，影響力也擴大至台灣。

1994年台灣電視出品「倚天屠龍記」，周海媚出演了「最美周芷若」，令作者金庸都想為她改寫結局。不少台媒近日回顧周海媚上次在台灣出席2018年金鐘獎的影像，足以印證她在台灣的影響力。

90年代初，周海媚連續三年被評為「香港地區最受歡迎女演員」。後來，她的重心移至中國。2018年於再次翻拍的「倚天屠龍記」中出演滅絕師太，再獲好評。這也是香港演員的另一個特質，當年花旦即便演配角，也極敬業。

香港電影工作者總會會長田啟文表示，好的演員不僅有演技，作為公眾人物，做人做事都要值得觀眾留戀。任何一個演藝界的人，曾在行業敬業付出，為行業帶來值得留戀的作品，都值得被懷念。這不僅存在於香港影視界，亦不僅存在於影視界，重要的是這個人為行業付出了什麼。只要是正能量，都值得尊敬。