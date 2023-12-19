入股陳思誠公司 佟麗婭要復合？

佟麗婭近日被發現入股了前夫陳思誠的公司。(取材自微博)

有「新疆女神」之稱的大陸女星佟麗婭，於2021年與結婚七年的導演陳思誠離婚，但兩人分開後仍維持良好互動。近日，佟麗婭被發現入股了陳思誠的公司，惹得網友直說「分得最體面的一對」，還有人猜測，「該不會是要復合了」。

據企查查APP顯示，陳思誠名下的公司新增了幾名股東，除了陳思誠的父親外，還出現了前妻佟麗婭的名字，她的持股比例為5%。據悉，該公司成立於2019年10月，曾對外投資 北京壹同傳奇影視文化有限公司，也就是出品陳思誠熱門片「唐人街探案3」、「消失的她」的出品方。

據悉，陳思誠、佟麗婭曾是娛樂圈中的一對「金童玉女 」。兩人於2010年拍攝「北京愛情故事」時相識，2012年3月在「快樂大本營」節目中公布戀情；2014年1月在大溪地舉行婚禮。

不過，兩人才結婚半年，陳思誠就曝出出軌，雖然佟麗婭選擇原諒，但是陳思誠還是被貼上了「油膩渣男」標籤。2021年5月20日，兩人最終還是離婚。

不過，分手後兩人依舊保持良好互動，還曾被拍到一起帶著兒子同遊環球影城 。