戲說從頭／王家衛「繁花」定檔 胡歌上海周旋3金花

胡歌飾演的阿寶是「繁花」中的靈魂人物。(取材自微博)

根據金宇澄茅盾文學獎同名小說改編、王家衛導演的首部電視劇「繁花」宣布定檔，將由胡歌 、馬伊琍 、唐嫣、辛芷蕾還原90年代上海風貌。在三支預告陸續發布後，王家衛心中的繁華上海躍然眼前，胡哥從底層小人物一路摸著石頭過河，奮鬥為叱吒風雲的「寶總」。

新快報報導，本劇故事圍繞著由胡歌飾演的阿寶展開，上世紀九十年代初是個充滿機會的大時代，人人力爭上游。

除了胡歌飾演的阿寶，「滬上三朵金花」三位女性角色也很搶眼。馬伊琍飾演玲子，與阿寶在進賢路，合開一家充滿市井煙火氣的餐廳夜東京。身為上海女老闆，八面玲瓏、能屈能伸、有情有義。胡歌戲言，「玲子與阿寶，猶如孫悟空和豬八戒，孫悟空是玲子，神通廣大，在前面披荊斬棘。」

唐嫣飾演的汪小姐，就職於外灘27號的外貿公司，與阿寶的關係，猶如分針和秒針，在時間的洪流裡齊頭並進。而辛芷蕾飾演的李李，是風雲際會的黃河路上的神秘來者，坐擁頭牌餐廳至真園。

王家衛解讀最終發布的預告終極篇「繁花時代」，「影集『繁花』介紹的是時代，因為我們的故事講的是一無所有的阿寶，如何在短短十年，成為叱吒風雲的寶總。除了個人奮鬥，他需要時代的加持。我們選擇黑豹的『無地自容』，因為這首歌代表了那個時代無數個阿寶的生命力，激情澎湃，悲喜交集。」

值得一提的是，「繁花」將會推出普通話與滬語雙語版本，滬語版的「繁花」將更道地的呈現上海味道。