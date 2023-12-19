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朱一龍又受傷 拍「負負得正」傷額頭 粉絲憂破相

娛樂新聞組／綜合報導
朱一龍傳出拍攝動作戲時不慎受傷，而且傷勢位於額頭。(取材自微博)
朱一龍傳出拍攝動作戲時不慎受傷，而且傷勢位於額頭。(取材自微博)

以電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」打開知名度，之後憑藉電影「人生大事」、「消失的她」贏得高票房和口碑的大陸男星朱一龍，近日忙著拍攝電影「負負得正」，卻傳出在拍戲過程中受傷的消息，且是傷到臉部，引發粉絲擔憂「會不會破相」。

「負負得正」劇組發出公告，透露朱一龍在拍攝動作戲時不慎受傷，傷勢位於額頭，「劇組已在第一時間將朱一龍先生送往醫院，傷口已經得到及時處理。在此鄭重地向朱一龍先生道歉，也向大家報一聲平安。」

朱一龍工作室也發文回應，稱朱一龍的額頭傷口目前已經得到處理，並表示目前工作會一切以演員朱龍恢復為第一要務，今後會更努力保護演員的身心健康安全，並感謝大家對朱一龍的關心。

據悉，朱一龍是在拍攝一場動作戲意外而導致額頭受傷。

根據資料顯示，「負負得正」講述倉促結束一段關係的男主黃振開不得不從女友家搬出，隨後他遇到了另一個同樣漂泊在大都會的年輕女孩小樂，開始了與她合租的室友生活。據了解，影片由青年導演溫仕培執導，朱一龍、邱天主演，預計2024年上映。

其實，朱一龍並非第一次為拍戲受傷，先前他在拍攝「人生大事」時，就曾不慎傷到眉骨、縫了6針。不過，朱一龍當時並未對外發聲，而且隔天還繼續接著拍片。這次突然發出受傷公告，讓粉絲都擔心這次的傷勢是否比之前嚴重。

朱一龍傳出拍攝動作戲時不慎受傷，而且傷勢位於額頭。(取材自微博)
朱一龍傳出拍攝動作戲時不慎受傷，而且傷勢位於額頭。(取材自微博)

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