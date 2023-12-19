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周海媚告別式低調完成 遺產將留母親

記者黃保慧／綜合報導
周海媚生前被喻為「最美周芷若」。（取材自微博）
周海媚生前被喻為「最美周芷若」。（取材自微博）

港星周海媚11日突離世震驚演藝圈，她的母親18日代表全家人在微博發文，坦言：「選擇僅在至親的見證下，已完成了吾愛女的告別儀式。希望各位見諒！」

周海媚母親寫道，「吾愛女周海媚一直善良、開朗、堅強、有愛心，她對生活的態度一直積極向上，縱有難題也是樂觀面對！海媚一生中塑造了無數成功的角色！願只把她的美好留在大家心中，所以選擇僅在至親的見證下，已完成了吾愛女的告別儀式。希望各位見諒！她的毛孩子們也會妥善安排，請大家放心！」

而周海媚的遺產也備受關注，外界傳出她在香港、北京各有豪宅，還有巨額的存款，價值4億的遺產，由於周海媚生前只有與呂良偉有過一段短暫婚姻，沒有子女，她的母親、兄弟姊妹將成為潛在繼承人，如今媒體則傳出，她的姊弟們都無意繼承，所以母親會繼承所有遺產。

周海媚11日驟逝令粉絲無限感慨，回顧她的社交平台，12月6日生日的她，當天在網上發了短視頻，並寫下「今天，57歲啦！感恩你們多年來的喜愛和陪伴，願大家健康、平安、喜樂。」

周海媚過世後，其工作室持續在網上分享周海媚的照片，並寫道「這是海媚姐留給大家的禮物，愛在心中、光影留存」。

公開資料顯示，周海媚1966年12月6日生於香港。她在1985年參加無線第一期藝員訓練班出道，並參與個人首部電視劇「楊家將」。 1989年，以電視劇「義不容情」走紅，曾在「倚天屠龍記」中飾演周芷若、「武媚娘傳奇」中飾演楊妃、「香蜜沉沉燼如霜」中飾演天后荼姚。

後我就成了你……”

周海媚 香港 微博

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