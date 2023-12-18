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陸毅、宋茜雨夜離別飆戲 粉絲直喊太揪心

記者楊起鳳／綜合報導
陸毅被公認是愛家的好男人。(取材自微博)
陸毅被公認是愛家的好男人。(取材自微博)

中國「國民男神」陸毅日前與演員宋茜、陳妍希合作演出都會劇「溫暖的 甜蜜的」，陸毅跟宋茜互動都是焦點，台上飆戲，台下情誼深厚。聊到與宋茜合作，陸毅說：「宋茜私下性格非常開朗，像個男孩子一樣，跟她相處很像哥兒們，與她對戲時，她屬於體驗派，因此表演方式特別真實，很榮幸能跟她合作。」

戲裡印象最深的橋段，莫過於同時也讓粉絲看完後，直喊心都揪在一起的，就是陳放與南飛一場在雨夜離別的戲，陸毅說：「這場戲十分觸動我，我和宋茜沒有選擇撕心裂肺的演法，而是以一種平靜壓抑的狀態演完，我們兩個人甚至沒有擁抱。在達成痛處一致的氛圍後，我們坐在一起靜靜地聽了一夜的雨，所有祕而不宣的衝動，都隨著雨水漸漸消失，第二天一早告別，我們才各自抱頭痛哭，我覺得相比於難捨難分，這種壓抑的釋放更有張力。」

雖然戲裡陸毅飾演的陳放，一開始面對感情態度不算成熟，但戲外，陸毅可是被大家公認是個愛家的好男人、好丈夫與好爸爸。聊到夫妻相處長久之道，最重要的關鍵是什麼？陸毅也大方分享自己經驗談：「我覺得家庭關係裡，最重要的是信任對方，然後理解對方、依靠對方，彼此關係長久都是相互的，如同朋友般舒服的相處。當然包括與孩子之間也是要這樣相處，像我們父輩和我之間的交流，可能就是比較嚴格。但是現在我覺得，更需要和孩子平等的交流，這樣才能讓孩子自由的表達想法。」

日前參加人氣實境綜藝「披荊斬棘的哥哥3」，他說，比起冠軍，他更重視過程，「其實現在都不會感受到太大的壓力，我是一個如果可以好好睡覺、好好吃飯，就不會被壓力困擾的人，可能也是在這行時間比較長，面對的經歷很多，所以我對結果不那麼看重，我還是以體驗、享受這個過程為主」。

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