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傳身家過億… 76歲林子祥低調搭高鐵 被指像「拾荒老頭」

娛樂新聞組／綜合報導
林子祥一身低調打扮，絲毫沒有巨星架子。 (取材自微博)
林子祥一身低調打扮，絲毫沒有巨星架子。 (取材自微博)

香港藝人林子祥現年76歲依然活力十足，不時與太太葉蒨文出雙入對，相當活躍。林子祥日前一身低調打扮搭高鐵，卻被網友形容像「拾荒老頭」。

香港01報導，林子祥日前赴湖南衡陽出席音樂晚會。雖然身為巨星，林子祥仍然十分接地氣搭高鐵出行。他當天戴著帽子、一身休閒服及球鞋打扮，手拎藍色布袋，絲毫沒有巨星架子。他在高鐵上打卡，發文興奮表示，「坐高鐵好快好舒服」，十分可愛。

或因林子祥打扮太隨和，竟被形容似「拾荒老頭」，有網友轉發林子祥照片，發文道：「令人意想不到的是，這位風靡一時的歌壇巨星居然坐高鐵去，並且穿著打扮像個拾荒老頭，背著一個名牌包，硬是用出了撿垃圾的風格。」

有網友回覆指，林子祥不靠衣著證明自己，「有錢有身分的人都刻意裝窮，沒錢沒人脈的人都刻意裝B，沒事在人多的地方打電話說認識誰，又要換手機了，又要買車了，沒事去哪玩」、「要是國內的小明星，起碼要50人開道」。

林子祥和葉蒨文作風低調，儘管兩人已過著半隱退生活，但身家財力仍不容小覷。去年，有傳二人以成交價高達人民幣1.3億元（約1824萬美元）買入一套廣州豪宅，引起外界關注。

香港

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