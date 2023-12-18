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湯洛雯曬婚禮照 一句話深情表白馬國明

娛樂新聞組／綜合報導
湯洛雯(右)曬出甜蜜婚紗照。(取材自Instagram)
湯洛雯(右)曬出甜蜜婚紗照。(取材自Instagram)

現年49歲的港星馬國明與36歲的湯洛雯，日前在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮。一對新人及圈中好友近日相繼在社交平台大曬婚禮美照，分享喜悅。

香港01報導，新娘子湯洛雯除了分享更多婚禮照之外，更向老公馬明深情表白，「感謝老公給了我一個非常難忘的婚禮，當天每一個環節都充滿感動和快樂，覺得我遇上你我真的很幸福，是你令我變成一個更好的人，但願我們相愛到白頭。」

隔日，湯洛雯再PO文大談感受，「特別感謝我的姊妹，在這天婚禮為我東奔西走，不能想像如果沒有他們，我怎麼可以順利辦得成這次婚禮。還有聽到你們在我宣誓的時候，哭得還比我厲害，就覺得你們很疼我的，我愛你們…」。

據悉，馬國明與湯洛雯相戀過程曲折，馬國明前女友是黃心穎，但黃心穎四年前爆出偷吃人夫許志安，震撼香港演藝圈，馬國明於是和黃心穎分手。之後，他愛上湯洛雯，而湯洛雯雲原本是黃心穎的閨密，戲劇性的發展讓不少網友嘖嘖稱奇。

但有網民看了兩人婚禮跳舞片後，竟指馬。明跳得不自然，「他就像被迫結了個婚」、「只有我覺得笑得不自然嗎？」更有人不識趣提起黃心穎，比較舊愛新歡。

不過，仍然有大批網民大讚兩人相襯，「我覺得湯洛雯的品味真的很好，好好看」。

香港 泰國

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