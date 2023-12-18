胡歌：王家衛拍戲非漫無目的 給演員很大空間

胡歌(圖)為王家衛闢謠，稱他拍戲並不是漫無目的，是有很明確的指示。(取材自微博)

由香港導演王家衛擔任總導演、監製，中國演員胡歌 領銜主演，馬伊琍 、唐嫣、辛芷蕾主演的當代都市劇「繁花」劇組，日前在星光大賞上亮相，並獲頒最受期待作品大獎。當天，還宣布定檔日期為12月27日。

頒獎典禮上，四位主演聊起幕後的故事。談到和王家衛導演的合作，胡歌在線闢謠稱，網上的流言「半真半假」，王家衛導演拍戲並不是漫無目的，還是有很明確的指示。

胡歌說：「還是有很明確的方向和指示，但他並沒有把演員的路徑定死，給了演員很大的空間，所以我覺得每個演員在這三年的拍攝裡都有長足進步。」

不過，各位主演也表示他們沒有看到正片，辛芷蕾還開玩笑稱，不知道自己的戲分還有沒有。

眾所周知，和王家衛合作對許多演員是很大挑戰，因為他通常沒有劇本，也不會直言他要什麼。演員要在雲裡霧裡的狀況下，對著鏡頭演戲，因此不少演員剛開始和王家衛合作都非常緊張。梁朝偉 曾說：「和王家衛工作，你不要去問，你要去感覺。」

據悉，「繁花」改編自知名作家金宇澄同名小說，故事圍繞胡歌飾演的阿寶展開，該片籌備至今已七年，期間資料蒐集和田野調查，無不極盡考究。