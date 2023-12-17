杜琪峯被問誰是商業電影之王？ 重提這個老搭檔…

杜琪峯對舊搭檔周星馳讚譽有加。(取材自微博)

香港 知名導演杜琪峯近日上談話性節目，接受主持人谷德昭專訪。他被問到對於拍攝商業與作者電影之間的選擇，杜琪峯簡潔地以兩個字「生存」道出箇中原因，直率態度獲網友好評。

香港01報導，杜琪峯導演近年在「三人行」後，一直未有拍攝劇情長片，但仍繼續落力籌辦鮮浪潮國際短片節培養香港新一代電影人才，在香港影壇影響力不減。

節目中，谷德昭提及杜琪峯導演是影壇少數能夠同時拍攝商業與個人題材風格電影的導演，杜琪峯亦分享幾部認為貼近自己性格的作品，包括「鎗火」、「PTU」、「放．逐」，以及極具個人情懷的「柔道龍虎榜」，在作品中表達非常自我的想法。

對於拍攝商業與作者電影之間的選擇，杜琪峯簡潔地以兩個字道出箇中原因：「生存」。他進一步解釋電影業的現實環境，「如果經常只拍自己喜歡，但老闆不喜歡的電影，他會否再找你？我經常說要有兩手準備，第一是在市場上有地位，但利用市場地位達至作為導演、作者的基本支撐。」

報導說，杜琪峯亦提到商業電影世界以外的特殊例子：「沒有市場地位作支撐也可以，有些人只會拍自己的電影，王家衞的電影何曾商業過？他的成功很堅持，也很艱難，其實很辛苦，一部電影拍幾年。不要以為拍攝幾年是不懂得拍電影，他那種拿捏電影感的強度，很多時下導演望塵莫及。」

被問到香港電影最精商業計算的人，杜琪峯則提到曾合作多次的周星馳 ：「你說現在最厲害的人，我想你（谷德昭）也認同，是周星馳！」雖然外界曾盛傳杜琪峯與周星馳在30年前拍攝「濟公」不歡而散，然而杜琪峯卻對這位舊拍檔推崇備至：「我覺得他很善於計算，他的電影絕對是商業的。我說港產片、不要說世界上，以港產片而言真是王者寶座。」