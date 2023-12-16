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時隔22年合體 劉德華宣傳「金手指」 曝梁朝偉私下萌樣

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華、梁朝偉合體宣傳新片「金手指」。（取材自Instagram）
劉德華、梁朝偉合體宣傳新片「金手指」。（取材自Instagram）

劉德華、梁朝偉曾合作經典港片「無間道」三部曲，時隔22年再度合體，將共同演出新電影「金手指」，未上檔就掀起話題。近日兩人同框為新電影宣傳，影片中劉德華和梁朝偉一問一答默契十足，劉德華更在轉發影片時搞笑寫下「金手指梁朝偉被劉德華嚇暈」，足見兩人的好交情。

劉嘉玲日前為老公梁朝偉宣傳新電影，在Instagram上貼出劉德華與梁朝偉合拍的宣傳短片，只見兩人一問一答，劉德華先問「合作幾年？」梁朝偉回答「40年」，劉德華再問：「天台（無間道）幾年？」梁朝偉回答：「22年」，最後劉德華問說「下次再見呢？」梁朝偉回「跨年」，也就是電影「金手指」的上映時間，說完兩人相視一笑。劉嘉玲則配文表示「最佳拍檔」，稍後劉德華也轉發該影片，寫下「See you in the New Year's Eve見一面吧，在跨年，在即將殺青的2023。」

劉德華(右)、梁朝偉在新片「金手指」針鋒相對。（圖：龍祥提供）
劉德華(右)、梁朝偉在新片「金手指」針鋒相對。（圖：龍祥提供）

眾多粉絲紛紛留言：「兩位不老帥哥怎麼這麼會拍短影音」、「最後兩人相視而笑 真可愛」、「哇……無間道這麼久了」。

據悉，港片「金手指」斥資3.5億港幣（約4484萬美元）重金打造。主要演員包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、文仲華、方中信、太保、陳嘉樂、姜皓文、白只等多位實力派演員。

日前劉德華的Instagram也貼出一張梁朝偉的照片，寫了梁朝偉傳訊給他的字句，寫道：「劉Sir，15年抓我8次沒抓到，你不累嗎？這一次祝你成功吧。12月30日電影院見！」

梁朝偉在滑雪場拍下的照片，頭上戴著一頂超級少女的公仔頭套。（取材自Instagr...
梁朝偉在滑雪場拍下的照片，頭上戴著一頂超級少女的公仔頭套。（取材自Instagram）

照片中梁朝偉在滑雪場拍下自己穿著一身滑雪裝備，不過他頭上戴著一頂超級少女的公仔頭套，模樣相當可愛。

劉德華、梁朝偉合體宣傳新片「金手指」。（取材自Instagram）
劉德華、梁朝偉合體宣傳新片「金手指」。（取材自Instagram）

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