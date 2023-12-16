劉詩詩「一念關山」勤練打戲 劉宇寧被嘲古裝醜男
愛奇藝古裝傳奇大劇「一念關山」播出後討論度飆高，女主角劉詩詩對自我要求高，在最新訪問中提到當初看到劇本就發現有許多打戲，主動與劇組商量提早做打戲訓練，回應與狼對戲的虛擬場面，她表示：「拍攝前會先確認好狼的位置和大小，先有一個大概的設想並且不能讓狼出鏡，在根據劇情發展，會需要什麼樣的情緒表現」，讓網友大讚「超敬業！」。
劉詩詩也剛結束「狐妖小紅娘：竹業篇」拍攝，訪問被問到面對轉型挑戰，她坦言自己可以接受反派角色「不會為自己設定一個你就要怎樣的一個事情，做好自己該做的，如果得到一些讓你進步的東西， 那是更好的。」
「一念關山」男主角劉宇寧也一直備受討論，還被稱是「古裝醜男」，劉宇寧接受媒體訪問表示：「會好好保養，讓皮膚盡量緊緻一點，早睡早起，保持身體健康和皮膚狀態」。面對當下網友的放大檢視，比起角色的理想與否，更害怕自己停下來，劉宇寧一直很喜歡經歷過挫折、郁郁不得志的角色，因為他也是花了30年體驗生活的殘酷，才終於幸運地獲得實現夢想的機會，他知道這些人是如何一步步活下來的，正面的他表示：「不會因為負評放棄做演員，很感謝一直鼓勵他的人陪他走下去。」
劉詩詩也在訪問中曝光「一念關山」群組名為「笑場基金會」，因為演員們私下感情好，在現場經常控制不住笑場，還定了誰笑場就要罰錢請客的規定，得知熱度破萬的當下，大家也是第一時間在群組裡面分享喜悅，劉詩詩在先前就開玩笑熱度破萬請男演員們秀腹肌，但都被大家害羞拒絕，只有常華森乖乖應師父之邀在微博上發了腹肌照慶祝讓粉絲大飽眼福。
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