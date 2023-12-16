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霍建華怎麼求婚的？ 林心如：都是著火的味道

娛樂新聞組／綜合報導
霍建華(左)、林心如夫妻平日很低調。（取材自Instagram）
霍建華(左)、林心如夫妻平日很低調。（取材自Instagram）

47歲的女星林心如登上中國生活治癒系真人秀，節目中被蔡少芬問道「霍建華怎樣給你求婚的？」林心如笑說當時一回家以為瓦斯沒關要出大事了，家裡都是著火的味道，後來才發現霍建華在家裡點滿蠟燭給她驚喜。

林心如與霍建華7年前宣布戀情後，不久便在峇里島舉行婚禮，當時還請到范冰冰趙薇現身，昔日還珠三人幫大合體。近日林心如在節目中被問到當年霍建華怎麼求婚的？林心如說兩人當了朋友10年，才交往半年就決定結婚，蔡少芬回憶自己跟老公第一次在大街上牽手時很開心，林心如分享自己從來沒有這種經驗，鍾楚曦則哀怨說試過，「但被人拍到」。

回憶求婚當天，林心如笑說當時一回家以為瓦斯沒關要出大事了，家裡都是著火的味道，後來才發現霍建華在家裡點滿蠟燭給她驚喜。網友聽完霍建華的求婚過程，忍不住大喊羨慕，「好浪漫呀～太讓人羨慕了」、「這也太浪漫了吧」、「能不能再多說一點，太幸福了！」。

事實上，林心如在上《小燕有約》時就表示，那天一起去看林憶蓮演唱會，晚上到霍建華家，發現家裡有異味，一看才發現地上都是蠟燭，兩人就在朋友見證下求婚成功，她更驚訝木訥的霍建華竟有浪漫一面。而霍建華也曾在主持人金星的節目分享自己的求婚版本，他坦言自己本來是被動的人，不喜歡麻煩別人，那次是鼓足了勇氣給另一半驚喜，拿出戒指後只說了一句：「我們結婚吧」。

霍建華(右)、林心如夫妻恩愛。(取材自臉書)
霍建華(右)、林心如夫妻恩愛。(取材自臉書)

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