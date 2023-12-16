霍建華怎麼求婚的？ 林心如：都是著火的味道

霍建華(左)、林心如夫妻平日很低調。（取材自Instagram）

47歲的女星林心如 登上中國生活治癒系真人秀，節目中被蔡少芬問道「霍建華怎樣給你求婚的？」林心如笑說當時一回家以為瓦斯沒關要出大事了，家裡都是著火的味道，後來才發現霍建華在家裡點滿蠟燭給她驚喜。

林心如與霍建華7年前宣布戀情後，不久便在峇里島舉行婚禮，當時還請到范冰冰 、趙薇 現身，昔日還珠三人幫大合體。近日林心如在節目中被問到當年霍建華怎麼求婚的？林心如說兩人當了朋友10年，才交往半年就決定結婚，蔡少芬回憶自己跟老公第一次在大街上牽手時很開心，林心如分享自己從來沒有這種經驗，鍾楚曦則哀怨說試過，「但被人拍到」。

回憶求婚當天，林心如笑說當時一回家以為瓦斯沒關要出大事了，家裡都是著火的味道，後來才發現霍建華在家裡點滿蠟燭給她驚喜。網友聽完霍建華的求婚過程，忍不住大喊羨慕，「好浪漫呀～太讓人羨慕了」、「這也太浪漫了吧」、「能不能再多說一點，太幸福了！」。