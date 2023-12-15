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觀影說劇／郭富城「臨時劫案」 大暴牙險認不出

記者黃保慧╱綜合報導
郭富城在電影「臨時劫案」中一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手。(圖：華映提供)
郭富城在電影「臨時劫案」中一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手。(圖：華映提供)

由藝人郭富城、任賢齊及林家棟共同演出的香港動作片「臨時劫案」，由爾冬陞監製，「盲探」執行導演麥啟光執導。片中郭富城一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手，陰錯陽差和兩廢柴任賢齊及林家棟結夥搶劫，引發一連串失控狀況。

郭富城透露，裝上暴牙是自己的想法，不但劣化帥臉，講到激動台詞，假牙會不時噴飛出去，引得全場大笑。

為了「臨時劫案」，三人造型全部改頭換面，尤其是郭富城變醜得徹底，特別戴上暴牙，再加上土氣的髮型和鬍子增加草莽氣，變身凶狠悍匪，完全遮住他原本帥氣的巨星光芒。

郭富城透露，第一次挑戰扮演狠辣搶匪，更是首度在大銀幕扮醜：「我看完劇本，建議是不是可以讓人物戴著暴牙出場，會更有喜感。」郭富城連耳朵細節也不放過，為了呈現摔角手因為摔角而變形的耳朵，特別做了特效化妝，造型非常吸睛。

郭富城在電影「臨時劫案」中一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手。(圖：華映提供)
郭富城在電影「臨時劫案」中一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手。(圖：華映提供)

而林家棟演出計程車司機，除了西裝褲配涼鞋外，還總是戴著髮箍開車，他笑說這樣的扮相很省髮型費用和時間；任賢齊扮演個性膽小的養老院社工，把頭髮刷得半白，再穿上宅男必備的格子襯衫，兩人都有如街邊的市井小民，光是造型就話題滿滿。

任賢齊透露和郭富城認識20多年，直到「臨時劫案」才首度合作。他說一開始讀本，郭富城便戴上假暴牙練習，讓他很驚訝：「我聽Aaron（郭富城）發音怪怪的，才發現他是戴著假牙在講台詞，真的很投入。」只是一講到激動的台詞，假牙不時會噴飛出去，連郭富城自己都忍不住笑出來。

林家棟(左起)、郭富城、任賢齊合演香港動作喜劇電影「臨時劫案」。(圖：華映提供)
林家棟(左起)、郭富城、任賢齊合演香港動作喜劇電影「臨時劫案」。(圖：華映提供)

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