觀影說劇／郭富城「臨時劫案」 大暴牙險認不出

郭富城在電影「臨時劫案」中一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手。(圖：華映提供)

由藝人郭富城、任賢齊及林家棟共同演出的香港 動作片「臨時劫案」，由爾冬陞監製，「盲探」執行導演麥啟光執導。片中郭富城一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手，陰錯陽差和兩廢柴任賢齊及林家棟結夥搶劫，引發一連串失控狀況。

郭富城透露，裝上暴牙是自己的想法，不但劣化帥臉，講到激動台詞，假牙會不時噴飛出去，引得全場大笑。

為了「臨時劫案」，三人造型全部改頭換面，尤其是郭富城變醜得徹底，特別戴上暴牙，再加上土氣的髮型和鬍子增加草莽氣，變身凶狠悍匪，完全遮住他原本帥氣的巨星光芒。

郭富城透露，第一次挑戰扮演狠辣搶匪，更是首度在大銀幕扮醜：「我看完劇本，建議是不是可以讓人物戴著暴牙出場，會更有喜感。」郭富城連耳朵細節也不放過，為了呈現摔角手因為摔角而變形的耳朵，特別做了特效化妝，造型非常吸睛。

郭富城在電影「臨時劫案」中一改帥氣形象，裝上暴牙扮演過氣摔角手。(圖：華映提供)

而林家棟演出計程車司機，除了西裝褲配涼鞋外，還總是戴著髮箍開車，他笑說這樣的扮相很省髮型費用和時間；任賢齊扮演個性膽小的養老院 社工，把頭髮刷得半白，再穿上宅男必備的格子襯衫，兩人都有如街邊的市井小民，光是造型就話題滿滿。