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IP位置洩蹤 劉詩詩返台 破婚變傳聞

娛樂新聞組╱綜合報導
劉詩詩(左)、吳奇隆屢傳婚變。(取材自臉書)
劉詩詩(左)、吳奇隆屢傳婚變。(取材自臉書)

大陸女星劉詩詩2015年嫁給吳奇隆，婚後育有一子，成為台灣媳婦，近日她的新戲「一念關山」開播，話題不少，包括戲分被刪、吳奇隆婚變分產，不過近日有網友發現劉詩詩的IP位置在台灣，外界推測是回吳奇隆老家，疑似間接破除謠言。

綜合媒體報導，劉詩詩和吳奇隆屢傳婚變，前陣子微博盛傳兩人2022年就已破裂到不可調和，正在協調分割財產，打算在明年宣布離婚消息；近日多個娛樂博主曬截圖，劉詩詩最近IP位置顯示人在台灣，網友稱「劉詩詩去台灣了」、「天天說人家離婚有意思嗎」；同時網友注意到，吳奇隆微博的IP位置顯示在河北。

網友發現劉詩詩IP位置顯示人在台灣。(取材自微博)
網友發現劉詩詩IP位置顯示人在台灣。(取材自微博)

不過，隨著劉詩詩新作播出，眾人焦點也轉移至新劇。最近傳出劉詩詩「一念關山」親自上場的打戲未播出、戲分遭到刪改、男主角劉宇寧戲分增加等等，引起觀眾不滿。

面對感情生活、主演戲劇接連遭流言攻擊，劉詩詩深夜發文：「如意不是一朵花，可能是一棵樹，她有根基，堅韌並能獨當一面。不過我覺得她內心深處可能藏有一朵向日葵。」這也被解讀是針對劇集引發的爭議抒發心聲。

吳奇隆則悠哉地打高爾夫球，並寫下：「打小白，遇小可愛。」兩人都很專注於生活，懶理流言蜚語。

吳奇隆IP位置顯示河北。(取材自微博)
吳奇隆IP位置顯示河北。(取材自微博)

劉詩詩 吳奇隆 微博

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