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「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

娛樂新聞組╱即時報導
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

中國男星楊洋昔演出「微微一笑很傾城」成為男神，但近期主演電視劇「我的人間煙火」卻陷入演技爭議，被批「油膩」，導致他頂流招牌不保。他重整旗鼓，「凡人修仙傳」才殺青，立馬擠走強敵吳磊，將接演「慶餘年」作者貓膩的新戲「什錦」。

楊洋與王楚然主演的消防劇「我的人間煙火」在今夏播放後，因演技油膩與戀愛腦情節被罵翻，加上兩人假戲真做被抓包，讓他聲勢跌落谷底。為了力挽狂瀾，他接戲更為謹慎。

楊洋在「凡人修仙傳」中的造型被讚帥。（取材自微博）
楊洋在「凡人修仙傳」中的造型被讚帥。（取材自微博）

雖然因為「我的人間煙火」受挫，楊洋依舊資源不斷，「凡人修仙傳」近日殺青。「凡人修仙傳」改編自忘語的同名小說，講述了一個普通的山村窮小子依靠自身努力和合理算計最後修煉成仙的故事，由楊洋、金晨、徐海喬、林允等人主演。楊洋在劇中飾演男主角韓立，此前有路透公開了楊洋的斗笠照，被讚很帥氣。

傳楊洋又接下了「慶餘年」作者貓膩的小說改編的「什錦」，據悉已簽了意向書，除了看中是「慶餘年」作者的小說之外，導演還是拍出「星漢燦爛」捧紅吳磊跟趙露思的費振翔，據悉很多小生在接觸這個IP，吳磊一直有在關注，但由楊洋搶先一步拿下。

楊洋雖然在「我的人間煙火」中演技獲得負評，加上緋聞女友王楚然的私密照傳聞風波。但他外型帥氣，仍靠著超高顏值拿下許多代言，魅力不容小覷。

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