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劉德華1年遭侵權「代言」84次 這回肖像印上酸菜包裝

娛樂新聞組╱即時報導
東北一款名叫「新開荒乳酸菌酸菜」的包裝印上了劉德華照片。(取材自21世紀經濟)
東北一款名叫「新開荒乳酸菌酸菜」的包裝印上了劉德華照片。(取材自21世紀經濟)

大陸網友發現，東北一款名叫「新開荒乳酸菌酸菜」的包裝印上了劉德華照片，配文是電影「拆彈專家2」主演攜手助力新開荒酸菜。酸菜生產廠家黑龍江田苗農產品加工有限公司表示，沒有跟劉德華簽合同，包裝上印的是劉德華劇照，他們是跟某影視集團簽約，不清楚是否違法。劉德華經紀公司事發布「侵權聲明函」，稱劉德華代言“新開荒乳酸菌酸菜”為不實廣告信息。

據「九派新聞」報導，光是2023年，劉德華經紀公司就發了至少84封針對虛假廣告的聲明函，除了常規的衣服、手機，還有麻將機、減肥藥、樓盤、地鍋雞店、私房菜、公共座椅等產品，絕大多數是沒有名氣的雜牌

報導指出，這款印著劉德華劇照的「新開荒乳酸菌酸菜」是由黑龍江田苗農產品加工有限公司生產。企查查顯示，該公司註冊於2012年，資本為50萬元人民幣，經營範圍包括許可項目食品生產、食品銷售；一般項目食品銷售（僅銷售預包裝食品）、食用農產品初加工、食用農產品零售、農副產品銷售、貨物進出口。

據報導，田苗農產品加工有限公司一名工作人員表示，他們是跟某影視集團簽約，沒有跟劉德華本人簽合同。商家表示，包裝袋上印的是影視照片，照片配文為電影「拆彈專家2」主演攜手助力新開荒酸菜。

對此湖北武珞律師事務所的商乂濤律師表示，從保障市場公平交易秩序的角度，商家可能涉嫌虛假宣傳。

劉德華因「忘情水」太經典，照片遭淨水器公司盜用。（取材自微博）
劉德華因「忘情水」太經典，照片遭淨水器公司盜用。（取材自微博）

此前已有公司因違法使用劉德華主演電影的劇照被告。裁判文書網顯示，浙江斑馬魚健康科技有限公司曾盜用劉德華照片，宣稱他是淨水器產品代言人，被劉德華提告求償人民幣201萬元，並且公開賠禮道歉。最終，法院判決斑馬魚公司應立即停止侵權，公開道歉，並賠償人民幣50萬元，此外還要承擔所有訴訟費。

乳酸菌

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