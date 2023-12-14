繼病歷後…周海媚靈堂曝光？殯葬業P圖的

一名殯葬業者製作一條虛擬的「周海媚靈堂」影片，引發網民批評這種行為「不尊重逝者」。 (取材自微博)

57歲港星周海媚 病逝，她的電子病歷在網路上慘遭外流，個人資料全遭洩漏，目前洩露病歷的嫌犯已經被逮捕，事情才告一段落，網路流傳多張看似周海媚靈堂照，靈堂中有螢幕播放她昔日拍戲經典畫面，由於周海媚工作室及家人都未發布靈堂資訊，網友質疑靈堂照真實性，。網民批評這種行為「不尊重逝者」。

綜合媒體報導，周海媚病歷遭外流後個人資訊全曝光，洩漏病歷的2名嫌犯已被行政拘提，引起許多網友撻伐。豈料，又傳出周海媚的靈堂地點與內部照片被流出。從流影片中可見，照片中周海媚的遺照及棺木被鮮花簇擁，遺照使用工作室發布死訊時的照片，兩盞燈點在遺照的旁邊，周遭圍繞著鮮花。在靈堂還有大螢幕輪播著周海媚生前出演的腳色畫面憶。

一名殯葬業者製作一條虛擬的「周海媚靈堂」影片，引發網民批評這種行為「不尊重逝者」。 (取材自微博)

報導指出，影片曝光後，大批網友除了懷疑真實性外，表示周海媚的好友和工作室根本都沒有宣布追悼會日期，怒轟此舉「太不尊重了。」原發布網友表示，這個靈堂的確不是周海媚的，自己只是一名粉絲，「昨天太感觸了無以言表，非常懷念，製作了一些鮮花懷念，有個朋友昨晚半夜還在給我發訊息，說心梗了一天，讓大家誤解了！見諒！大家只是用不同的形式懷念而已。」

但網友不接受他的說法，直指製作鮮花懷念可以理解，但製作棺木也是懷念嗎？網友更挖出原PO是殯葬業者，這些靈堂畫面、影片根本都是P圖的，更讓網友憤怒說「蹭熱度來宣傳自己的業務」、「周海媚過世也要被利用嗎」，批她不尊重亡者。