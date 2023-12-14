我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

繼病歷後…周海媚靈堂曝光？殯葬業P圖的

娛樂新聞組╱即時報導
一名殯葬業者製作一條虛擬的「周海媚靈堂」影片，引發網民批評這種行為「不尊重逝者」。 (取材自微博)
一名殯葬業者製作一條虛擬的「周海媚靈堂」影片，引發網民批評這種行為「不尊重逝者」。 (取材自微博)

57歲港星周海媚病逝，她的電子病歷在網路上慘遭外流，個人資料全遭洩漏，目前洩露病歷的嫌犯已經被逮捕，事情才告一段落，網路流傳多張看似周海媚靈堂照，靈堂中有螢幕播放她昔日拍戲經典畫面，由於周海媚工作室及家人都未發布靈堂資訊，網友質疑靈堂照真實性，。網民批評這種行為「不尊重逝者」。

綜合媒體報導，周海媚病歷遭外流後個人資訊全曝光，洩漏病歷的2名嫌犯已被行政拘提，引起許多網友撻伐。豈料，又傳出周海媚的靈堂地點與內部照片被流出。從流影片中可見，照片中周海媚的遺照及棺木被鮮花簇擁，遺照使用工作室發布死訊時的照片，兩盞燈點在遺照的旁邊，周遭圍繞著鮮花。在靈堂還有大螢幕輪播著周海媚生前出演的腳色畫面憶。

一名殯葬業者製作一條虛擬的「周海媚靈堂」影片，引發網民批評這種行為「不尊重逝者」...
一名殯葬業者製作一條虛擬的「周海媚靈堂」影片，引發網民批評這種行為「不尊重逝者」。 (取材自微博)

報導指出，影片曝光後，大批網友除了懷疑真實性外，表示周海媚的好友和工作室根本都沒有宣布追悼會日期，怒轟此舉「太不尊重了。」原發布網友表示，這個靈堂的確不是周海媚的，自己只是一名粉絲，「昨天太感觸了無以言表，非常懷念，製作了一些鮮花懷念，有個朋友昨晚半夜還在給我發訊息，說心梗了一天，讓大家誤解了！見諒！大家只是用不同的形式懷念而已。」

但網友不接受他的說法，直指製作鮮花懷念可以理解，但製作棺木也是懷念嗎？網友更挖出原PO是殯葬業者，這些靈堂畫面、影片根本都是P圖的，更讓網友憤怒說「蹭熱度來宣傳自己的業務」、「周海媚過世也要被利用嗎」，批她不尊重亡者。

周海媚

上一則

朴有天7年欠稅4.09億 遭南韓國稅局列為「逃稅慣犯」

下一則

霍建華老婆、前女友同框 當年「夜市內褲戀」被重提

延伸閱讀

闢謠周海媚死訊蹭熱度？這兩個人被網友罵翻了…

闢謠周海媚死訊蹭熱度？這兩個人被網友罵翻了…
周海媚病歷怎外流？醫院職工為炫耀偷拍上網 全網憤怒揪內鬼

周海媚病歷怎外流？醫院職工為炫耀偷拍上網 全網憤怒揪內鬼
周海媚隱形富豪 北京億元豪宅媽媽繼承

周海媚隱形富豪 北京億元豪宅媽媽繼承
祕婚呂良偉 周海媚曝求婚細節 坦言沒註冊

祕婚呂良偉 周海媚曝求婚細節 坦言沒註冊

熱門新聞

(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
周也分享了自己古代男裝造型，引來一片好評。(取材自微博)

精緻美女變俊秀小生… 周也反串男裝 帥到登熱搜

2023-12-08 08:00
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00

超人氣

更多 >
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴
波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」