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張若昀新劇變身熱血老師 挨轟：過度美化中國升學制度…

娛樂新聞組／即時報導
張若昀在「鳴龍少年」中飾演高中老師。(取材自微博)
張若昀在「鳴龍少年」中飾演高中老師。(取材自微博)

電視劇「鳴龍少年」日前開播，張若昀、黃堯變身老師，帶領同學們書寫自己不被定義的人生價值。不過，劇中老師帶領成績倒數第一學衝刺考上第一志願的劇情，被網友吐槽脫離現實、過度美化中國升學制度。

新快報報導，「鳴龍少年」由導演丁黑執導，張若昀、黃堯、王錵、徐若晗等人主演，講述了以雷鳴和桑夏為首的一群教師，從教育和心理輔導等角度，因材施教、創新教育教學方式，幫助五位來自不同家庭的學生創造高考奇蹟，實現人生翻盤的故事。

劇中，張若昀飾演重回教育領域想要大幹一場的雷鳴，抓住了這個帶領學生們逆襲的機會，卻被人提醒著「教育可以實驗，學生不可以實驗」。

與雷鳴教育準則不同的是黃堯飾演的桑夏，她則堅持以學生的身心為主，主張保證孩子們在健康的條件下走完校園時光。兩位看似「殊途」的老師，在嬉笑怒罵的逗趣日常中因材施教。

不過，該劇情遭網友瘋狂吐槽，「對於真正的高考現象隻字不提」、「我是高考現役，看完電視劇只想呵呵」、「美化中國高考制度，對於該被觸及的議題完全不提」、「張若昀的角色太夢幻，不相信倒數第一的考生憑他可以逆襲上北大」還有人說，「太理想化，看不下去」。

高考 升學

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