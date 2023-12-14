曾江演活尋死癌末者 遺作好催淚

「源生罪」是已故演員曾江的遺作之一。（取材自微博）

電影「源生罪」由任達華、鮑起靜、吳家麗、吳卓羲、陳紫萱等主演，新晉導演岑嘉彦與編劇岑尚哲「兄弟班」打造的電影，亦是已故演員曾江的遺作之一。

香港 01報導，「源生罪」於去年第15屆芝加哥亞洲躍動電影節作世界首映，並由女主角陳紫萱摘下「璀璨之星」大奬後，早前再於美國舊金山 國際新概念電影節更囊括四大獎項，包括最佳男主角（任達華）、最佳女主角（陳紫萱）、最佳導演（岑嘉彦）及最佳影片，氣勢強勁。

報導指出，在「源生罪」最新預告中，由影帝任達華的一句對白「情感可以救人，更可以殺人」點出電影命題，至於陳紫萱，則首度擔正女主角，演失去部分記憶的妹妹，被三個哥哥呵護備至的情感包圍下，仍然希望追查出15年前長期病患母親忽然離世的真相。

據報導，曾江在戲中飾演末期癌症 患者，已接受多次化療，但最後手術仍是失敗，加上兒女都沒太關心父親病情，身邊只有一直默默鼓勵自己接受化療的老伴鮑起靜，令他心情沉重，更不忍老伴終日為自己奔波，決定自尋短見。

報導稱，導演岑嘉彥認為作為說故事的人，一個故事需要帶領觀眾感受一份情緒，或者能成為觀眾內心的鏡子 ，讓他們感受自己：「我希望可以用一個不一樣的方式去訴說『源生罪』，因此電影中所使用的色調、營造的氛圍，都是為了引領觀眾走進主角零碎的記憶之中，感受她內心那份渾沌，同時讓觀眾從中找到一些意義。」