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周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

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周海媚隱形富豪 北京億元豪宅媽媽繼承

娛樂新聞組／綜合報導
周海媚曾曝光豪宅。（取材自微博）
周海媚曾曝光豪宅。（取材自微博）

有「最美周芷若」封號的港星周海媚，11日驚傳病逝，震驚外界。據悉，她獨居北京約20年，在順義區擁有獨棟別墅，價值粗估破億元人民幣（約1400萬美元），而周海媚生前沒生孩子，父親已離世，因此遺產將由媽媽繼承。

綜合媒體報導，周海媚當年是為了小7歲的建築師男友，才搬到北京定居，兩人分手後，她繼續獨居北京。

周海媚曾曝光她的大別墅，裡面有個大庭院可以種花種菜，喜歡小動的她，還養了貓、狗、兔子等寵物，她的寵物甚至有自己的房間，以及寵物專屬的按摩SPA透明浴缸，令外界震驚。

從她曝光的影片中可見，豪宅內部的裝潢及擺設走古典歐式風，裝潢氣派、空間開闊，客廳牆上還掛著狗狗畫像。

據悉，該棟豪宅如今價值已破億元人民幣。此外，周海媚生前在香港亦有置產，也是獨棟別墅，她過世後，遺產將由媽媽繼承。

另據香港01報導，周海媚曾在1985年參選港姐，落選後簽約TVB，備受力捧，曾拍過「流氓大亨」、「生命之旅」、「義不容情」等，在80、90年代成為一線當紅花旦。不過後來周海媚選擇離開，曾一度因接不到工作，差點交不起房租。

周海媚表示：「其實那個時候我已經搬出來，離開家裏住了，我真的有兩個月差點租金都交不起。我自己都在琢磨，怎麼辦呢？有時候躲在家裡自己哭，自問為什麼會這樣呢？」不過即使生活艱難，但周海媚坦言從未想過嫁有錢人：「其實大家看我的外表很女孩、很溫柔，包括我說話，其實我的內心是住了一個漢子的。」

離開TVB後，周海媚最後選擇到台灣發展：「台灣有一個製作人，楊佩佩小姐，她就邀請我去台灣拍我在台灣的第一部電視劇，叫『末代王孫』，就有了後來的『倚天屠龍記』，還有『今生今世』，就拍了一系列的戲。」

周海媚在豪宅中養了許多寵物。(取材自微博)
周海媚在豪宅中養了許多寵物。(取材自微博)

周海媚 香港 租金

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