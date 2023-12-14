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祕婚呂良偉 周海媚曝求婚細節 坦言沒註冊

娛樂新聞組／綜合報導
周海媚21歲時與呂良偉曾秘密結婚，但沒有註冊。(取材自微博)
周海媚21歲時與呂良偉曾秘密結婚，但沒有註冊。(取材自微博)

「最美周芷若」周海媚驚傳病逝，外界重提她21歲時與呂良偉曾祕密結婚舊事。有網友挖出周海媚多年前受訪時，曾透露過被求婚的情況。而周海媚離世噩耗傳出後，她的圈內好友，包括馬景濤、祝緒丹、李若彤、溫兆倫都紛紛發文哀悼。

呂良偉得知周海媚死訊時發文，「聽到這個消息久久不能平靜，謝謝你帶給世界這麼多美好…」。而網上近日瘋傳周海媚昔日的一段訪問，主持人提到她當時和呂良偉在拉斯維加斯祕密結婚，她說，「也不是祕密，其實那個時候我們沒有註冊。」

此外，周海媚曾在「最佳拍檔」接受黎芷珊訪問時，透露過被求婚的情況，她說當時呂良偉預約了一間高級餐廳，主持人問呂良偉有沒有跪地，周海媚表示記不太清楚了，她還表示，當年結婚有徵求過父母同意，但其實父母只是勉強點頭。

得知周海媚病逝，許多明星好友紛紛發文悼念。

曾與周海媚一起合拍過「倚天屠龍記2019」的演員祝緒丹曬出與周海媚拍戲時的合影，寫道，「是敬仰的前輩，是戲裡的嚴師，也是生活中的良師…永遠懷念您的溫柔，海媚老師，一路走好。」

值得一提的是，周海媚曾在1994年版「倚天屠龍記」中飾演周芷若，而祝緒丹則是2019年版的周芷若，周海媚則在這個新版中出演滅絕師太，兩代周芷若的合體為當時貢獻了不少熱度。

港星李若彤聽到這個消息也非常震驚和難過，她說10月底兩人還在工作中碰面，曬出當時的合影，沒想到那是最後一次相見，願天堂沒有病痛。

曾與周海媚合作「義不容情」、「今生無悔」的溫兆倫也說真的很難過，並配了一張周海媚大笑的圖片，希望她在另一個世界，也能擁有這樣燦爛的笑容。

祝緒丹是2019年版的周芷若。(取材自微博)
祝緒丹是2019年版的周芷若。(取材自微博)

周海媚

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