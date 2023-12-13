我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

周海媚去世前發短片 前夫呂良偉巧合對話疑早知她病危

娛樂新聞組╱綜合報導
1988年呂良偉和周海媚熱戀時同遊拉斯維加斯，在牧師見證下成為夫婦，但沒有註冊。(取材自微博)
1988年呂良偉和周海媚熱戀時同遊拉斯維加斯，在牧師見證下成為夫婦，但沒有註冊。(取材自微博)

57歲港星周海媚12日經工作室證實11日病逝，有網友發現她去世四天前在抖音一則短片，分享過往角色的集結，而前夫呂良偉也同樣上傳相似的短片，連背景音樂都相同，讓網友都質疑他其實早就知情。

綜合媒體報導，周海媚近日在抖音上傳一部短片，內容是她過往角色的經典照片，背景音樂則搭配「一生有你」，寫道「你是從哪部戲認識我的？這是不是你們曾經喜歡的角色呢？也要接受現在的我呀！」

不過，也有網友發現，周海媚前夫呂良偉在周海媚上傳短片半小時後，也在抖音發布影片，分享自己今昔的照片，使用相同背景音樂，寫道「多少人愛慕你年輕時的容顏。時光流轉，唯有愛在歲月沉澱中源遠流長～#多少人曾愛慕你年輕時的容顏」。

驚人巧合引發網友熱議，瘋猜呂良偉早就知情周海媚的病情，「這半小時只有他倆知道發生了什麼」、「是巧合還是暗示」、「呂良偉應該也知道她在醫院的事，所以用了同一首歌發了視頻」、「呂良偉發了同樣作品回應前妻，應該已經知道了她病重彌留之際，用這一種方式告別」、「這條視頻（影片）應該是她已經在醫院了，情況不好，所以工作室給她發的。呂良偉應該也知道她在醫院的事，所以用了同一首歌發了視頻（影片）」。

周海媚 抖音

上一則

徐若瑄搬回台灣 早已買豪宅為離婚準備

下一則

蘇打綠20年回憶滿滿 褲襠破掉「露內褲」超經典

延伸閱讀

悼周海媚 馬景濤：合作「倚天屠龍記」生生世世彷彿昨天

悼周海媚 馬景濤：合作「倚天屠龍記」生生世世彷彿昨天
兩人曾鬧緋聞 周海媚忌日與黎明生日同天

兩人曾鬧緋聞 周海媚忌日與黎明生日同天
周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查
網傳周海媚病歷 到院全身僵硬、可見屍斑

網傳周海媚病歷 到院全身僵硬、可見屍斑

熱門新聞

(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00
周也分享了自己古代男裝造型，引來一片好評。(取材自微博)

精緻美女變俊秀小生… 周也反串男裝 帥到登熱搜

2023-12-08 08:00
迪麗熱巴(右)成為天選皇后。(取材自微博)

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

2023-12-10 06:00

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜