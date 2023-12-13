周海媚去世前發短片 前夫呂良偉巧合對話疑早知她病危

1988年呂良偉和周海媚熱戀時同遊拉斯維加斯，在牧師見證下成為夫婦，但沒有註冊。(取材自微博)

57歲港星周海媚 12日經工作室證實11日病逝，有網友發現她去世四天前在抖音 一則短片，分享過往角色的集結，而前夫呂良偉也同樣上傳相似的短片，連背景音樂都相同，讓網友都質疑他其實早就知情。

綜合媒體報導，周海媚近日在抖音上傳一部短片，內容是她過往角色的經典照片，背景音樂則搭配「一生有你」，寫道「你是從哪部戲認識我的？這是不是你們曾經喜歡的角色呢？也要接受現在的我呀！」

不過，也有網友發現，周海媚前夫呂良偉在周海媚上傳短片半小時後，也在抖音發布影片，分享自己今昔的照片，使用相同背景音樂，寫道「多少人愛慕你年輕時的容顏。時光流轉，唯有愛在歲月沉澱中源遠流長～#多少人曾愛慕你年輕時的容顏」。

驚人巧合引發網友熱議，瘋猜呂良偉早就知情周海媚的病情，「這半小時只有他倆知道發生了什麼」、「是巧合還是暗示」、「呂良偉應該也知道她在醫院的事，所以用了同一首歌發了視頻」、「呂良偉發了同樣作品回應前妻，應該已經知道了她病重彌留之際，用這一種方式告別」、「這條視頻（影片）應該是她已經在醫院了，情況不好，所以工作室給她發的。呂良偉應該也知道她在醫院的事，所以用了同一首歌發了視頻（影片）」。