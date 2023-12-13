彭于晏生日遭玻璃割破手流血 劉德華現身給大驚喜

劉德華(右)幫彭于晏慶生。（圖：華映提供）

劉德華監製主演香港 犯罪動作電影「潛行」，集合金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出。彭于晏在片中飾演網路毒品 調查科警司，角色智勇多謀，和劉德華、林家棟及任達華等人有多場對手戲，一場酒窖打鬥戲，彭于晏以肉身被酒櫃狠砸，不小心被玻璃割傷了手，但他非但不介意流血，還笑咪咪的安慰工作人員，繼續拍攝。

錢嘉樂(左起)、彭于晏、任達華、劉德華拍花絮照。（圖：華映提供）

彭于晏在電影中一心追捕以BOSS為首的毒販陣營，追到一間酒窖，二人隨即大打出手，動作場面大，雖然這一幕劉德華並無戲份，但作為監製的他，依然親自到場，跟導演關智耀以及錢嘉樂一起研究兩位演員的格鬥對決場面如何更加精采。

華仔親自指導彭于晏，還擺起拳手動作，無論出拳擋拳，都架式十足。錢嘉樂也悉心指導如何利用一些小技巧安全完成動作場面，又教導他擺出型格姿勢，讓拍攝時更加得心應手。

彭于晏愈拍愈起勁，倒地、跳起、被玻璃碎片當頭淋下，甚至酒櫃砸個滿身，都毫無怨言，但當中一個畫面，彭于晏需要全身倒在一大堆碎裂的啤酒玻璃瓶，他一個不小心被玻璃割傷手部，不過他依然忍痛完成，處理傷口期間他也都保持笑容，安慰大家只是小小受傷，稍做處理後便轉眼又再投入拍攝。

拍攝當日正是彭于晏的41歲生日，華仔和林家棟捧著蛋糕來幫彭于晏慶生，讓他大感驚喜，像個大男孩一樣開心的直呼感動。彭于晏表示這次拍「潛行」非常享受，跟團隊合作愉快之外，又可以和許多影帝級陣容合作，最高興莫過於跟多年好友朱鑑然一起演出，另外又可以讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。

在劉德華眼中彭于晏是個陽光大男孩，有很好的條件和素質可以演出各種角色，非常看好他的潛力。導演關智耀也讚美彭于晏把這個能文能武的角色詮釋的很出色。