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流亡紐約14載 高耀潔不孤單

最美周芷若 金庸：早知周海媚演 就把她寫給張無忌

娛樂新聞組╱即時報導
周海媚在「倚天屠龍記」中，有最美周芷若稱號。(取材自中國娛樂網)
周海媚在「倚天屠龍記」中，有最美周芷若稱號。(取材自中國娛樂網)

港星周海媚11日病世，過去她因參演金庸名作「倚天屠龍記」，在劇中扮演周芷若一夕成名，被封為「最美周芷若」，就連金庸也認證周海媚演繹的周芷若，就是他心目中最接近的的形象，他曾說：「如果知道是周海媚來演周芷若，他會把張無忌寫給周芷若。」

1994年周海媚以台視製播「倚天屠龍記」爆紅，無論從外在容貌、裝扮、個性舉止到內心感情戲，彷彿讓周芷若活生生從書中走出，迄今無人能超越，獲得「最美周芷若」稱號；不僅打響台灣與中國演藝知名度，更在電視劇播畢後，獲原著作家金庸贈與親筆簽名的「倚天屠龍記」小說一書。

周海媚當年是94年版倚天「最美周芷若」。圖為男主角馬景濤(中)、女主角周海媚(右...
周海媚當年是94年版倚天「最美周芷若」。圖為男主角馬景濤(中)、女主角周海媚(右二)。(本報系資料照片)

「倚天屠龍記」電視劇版本最早於1978年拍攝，之後也陸陸續續拍了多個版本。不過，在不少網友心中，最經典的「周芷若」莫過於1994年周海媚所扮演的，金庸甚至曾對外表示：「早知道是周海媚演周芷若，我就改結局了，讓周芷若和張無忌結婚。」

不過周海媚曾上大陸節目「回聲嘹亮」透露當時還一度拒絕這個角色。她說「是導演找我（演周芷若），當時導演找我演出這個周芷若，我是拒絕的。因為我看過原著，我看完之後，我的感覺是，人家不喜歡你就不喜歡你，為甚麼那麼小氣，我是這個感覺。」她表示當時導演特意由台灣飛來香港說服自己：「他說我可以用另一種感覺去演，其實她也是一個受害者，愛情上受傷的受害者，我就用這種感覺去演。」

周海媚 香港

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