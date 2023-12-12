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周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

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周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

世界新聞網／輯
周海媚一代女神殞落粉絲不捨。(取材自微博)
周海媚一代女神殞落粉絲不捨。(取材自微博)

周海媚工作室12日晚間在微博發出聲明，表示一代女神周海媚因為生病搶救無效已於11日過世，享年57歲。她生前到院的病歷也在網上瘋傳，顯示周海媚到院前已經死亡，病歷上寫著到醫院時已經意識不清，全身冰冷僵硬，出現了屍斑，瞳孔擴大，結膜出血，且無心跳和呼吸。

周海媚的病歷截圖被流出，病歷顯示為北京市順義醫院，並記載了周海媚個人資料、就診時間等相關信息。13日，北京市順義區衛健委者稱，已關注到該情況，正介入調查。

微博瘋傳周海媚的急診病歷單。(取材自微博)
微博瘋傳周海媚的急診病歷單。(取材自微博)

根據微博流出翻拍電腦螢幕的病歷照片，上頭寫著12月11日上午10點許，周海媚送至北京中醫順義醫院急救，醫生初步檢查，她已全身僵硬、冰冷，可見屍斑，雙側瞳孔散大，對光反射消失，心跳停止，呼吸停止。病例單上還指出，周海媚近1週出現咳嗽、呼吸困難的症狀，還需在家中自行吸氧。病歷上也寫著周海媚具有高血壓、系統性紅斑性狼瘡等病史。

周海媚離世消息曝光後，許多星友也紛紛發文哀悼，包括范冰冰、張鈞甯、呂良偉、陳法蓉、辛曉琪等人都表達不捨心情，網友們則感嘆「那一批偶像也在逐步告別這個世界，一代人的青春也落幕了」、「成長的代價是看著熟悉的人一個個離開」、「我的青春結束了，好多人走了」。

周海媚 微博 高血壓

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