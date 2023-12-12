周海媚才過57歲生日 許下3願望後昏迷

周海媚最後出席公開活動是在雅安大熊貓與自然電影周。（取材自微博）

周海媚 證實離世，6日剛過57歲生日的周海媚，曾發文感謝粉絲的祝福，並許下三個願望，想不到沒多久就掛病號。有網友挖出她最後現身公開活動的照片，看起來精神奕奕，抱著熊貓玩偶，展露動人微笑，倩影永存。

周海媚6日透過工作室微博 發文：「今天，57歲啦！感恩你們多年來的喜愛和陪伴」，並許下三個願望，「願大家健康、平安、喜樂～」，同時上傳一則7秒的短片，她留著一頭烏黑亮麗的過肩秀髮，臉上薄施脂粉，對著鏡頭露齒甜笑，整體狀態看起來頗佳。

事隔1日，周海媚工作室微博再發布三張周海媚坐盪鞦韆的照片，每一張她都笑得爛燦，看不出身體不適，而文中寫著今日是大雪，周海媚分享新疆 手抓飯的做法，呼籲大家要注意保暖。9日，周海媚工作室又更新貼文，分享周海媚多年前拍攝《大鬧廣昌隆》的劇照。

周海媚最後出席公開活動是在雅安大熊貓與自然電影周。（取材自微博）

11月10日周海媚最後現身公開活動，她參加第九屆雅安大熊貓與自然電影周活動，身穿西裝，懷抱熊貓玩偶，對鏡頭面露微笑，當時還喊話要大家一起愛護自然，愛護動物，狀態看起來相當好。畫面中周海媚紮起頭髮，穿了一套類似騎馬裝風格的衣褲，整個人顯得俐落又有精神，臉上更是掛著招牌笑容。

周海媚曾坦言自己因為「血小板指數低」，所以懷孕生子對她來說會有「生命危險」，周海媚表示交往前都會主動與男友交代清楚，「接受不了就只能分開」。如今她因病離世，留給世人的只有永遠的女神倩影。