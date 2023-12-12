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周海媚是滿清瓜爾佳氏後裔「最美周芷若」曾獲金庸簽名

中央社／台北12日電
周海媚的周芷若扮相。（取材自微博）
周海媚的周芷若扮相。（取材自微博）

香港演員周海媚今天證實11日逝世，享年57歲，過去她曾有「全港情人」美稱，更因金庸武俠劇「倚天屠龍記」周芷若一角聞名，使角色彷彿從書中走出，至今無人能超越。

周海媚1966年出生香港，但祖先為中國滿清八大姓氏之一的瓜爾佳後裔，有滿族貴族血統。她在17歲時參加香港小姐選美，雖未能晉身決賽，但成功引起電視台關注，接連演出港劇「流氓大亨」、「義不容情」等，成為90年代TVB當家花旦，還曾擔任張學友「吻別」女主角，有「全港情人」美稱。

1994年周海媚「倚天屠龍記」爆紅，無論從外在容貌、裝扮、個性舉止到內心感情戲，彷彿讓周芷若活生生從書中走出，迄今無人能超越，獲得「最美周芷若」稱號；不僅打響台灣與中國演藝知名度，更在電視劇播畢後，獲原著作家金庸贈與親筆簽名的「倚天屠龍記」小說一書。

2018年第53屆金鐘獎頒獎典禮時，當樂團八三夭演唱到「倚天屠龍記」主題曲時，周海媚更重扮周芷若從後台走出，讓電視機前許多觀眾都激動不已。

電視劇「倚天屠龍記」後時隔25年，周海媚2019年再次受邀演出新版「倚天屠龍記」，角色卻已是「滅絕師太」；初期她原本想拒絕，因當年演出的周芷若已是大家心中經典，不想破壞，但後來與導演聊過後才轉念答應，拍胸脯保證要把她打造成「最美滅絕師太」，果真讓觀眾留下難忘印象。

令人惋惜的是，周海媚本月6日剛過完57歲生日，還曬出最新美照，感恩大家多年來的喜歡與陪伴、願大家平安健康喜樂，今天證實11日已因病醫治無效逝世，「最美周芷若」永留大家心中。

周海媚在「倚天屠龍記」中，有最美周芷若稱號。(取材自中國娛樂網)
周海媚在「倚天屠龍記」中，有最美周芷若稱號。(取材自中國娛樂網)

周海媚 香港

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