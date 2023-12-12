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霍建華遇粉絲跟拍 深鎖眉頭「一秒變臉」

記者陳慧貞／綜合報導
霍建華到商場取景拍戲被捕獲，親切向粉絲揮手。（取材自微博）
霍建華到商場取景拍戲被捕獲，親切向粉絲揮手。（取材自微博）

霍建華自2018年拍完電視劇「築夢情緣」後，生活重心回歸家庭，直到今年才全面復工，近期正拍攝新作的他，近日被粉絲捕獲和劇組現身於商場，只見他專注於培養情緒，一見到粉絲，他立刻向粉絲揮手加合掌致意，親民作風令粉絲大讚帥爆。

從粉絲拍攝的畫面中可見，霍建華正和劇組到商場取景拍攝，只見他穿著帥氣皮外套、黑色高領衣，搭乘手扶梯原定場景拍攝，看到現場有不少粉絲守候，霍建華原本為專注於劇情而深鎖的眉頭，一秒即展開。

到了現場，霍建華站在一旁等待，工作人員見狀立刻搬來塑膠椅，擔心怠慢大明星，沒想到霍建華揮手表示「沒關係」，仍繼續和其他工作人員一樣站著等待，親民、不擺架子的巨星風範，全被粉絲捕捉，畫面中，還有霍建華不時抬頭看向粉絲，並揮手加合掌致意，照片曝光後，立刻吸引大批網友到場追星，當場被霍建華的舉動直接圈粉。

網友紛紛留言：「這才是娛樂圈該有的水平，來看霍建華洗洗眼睛。」、「狀態依然打趴一批年輕演員。」、「有的男明星二十幾歲，劇裡還沒霍建華一半魅力。」、「看得出有點年紀了，但是五官底子在那，形體又保持得很好，怎麼樣都很帥。」、「不愧是心如自留款，是我第一個男神」。

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