62歲張學友當眾一字馬 霸氣承諾唱到90歲

張學友(中)親率舞者賣力唱跳。（環球音樂提供）

張學友闊別5年再登香港 紅館，10日展開一連24場的「60+」巡演，不只當場大秀一字馬，證明寶刀未老之外，並興奮開出支票 ：「我的目標是打破修哥（胡楓）的紀錄，90歲還開演唱會。希望我到90歲的時候仍然可以拿著麥克風唱歌。」

昨是香港首場，他坦言壓力倍增，「第一次做三面台，這麼近的距離，好想伸手跟大家握手，另外一個緊張的點是好多朋友看著我成長，60+是一個什麼樣的概念？開完半世紀（50年）的演唱會，這次再開60+演唱會，眨一下眼就已經到了60歲。」然而62歲的他顯然未受年紀影響，「留住這時光」、「Ooh La La」、「三天兩夜」等各種金曲連發，讓觀眾欲罷不能頻頻尖叫。

當他唱完「我真的受傷了」之後，透露在家順利完成一字馬動作，即興秀了一手，「開始沒有那麼害怕去思考，我是不是可以開到一個60+演唱會？這次非常開心，我是夢想成真，希望大家不要放棄自己的夢想，原來是可以的！」表明仍會繼續拉筋，他笑說：「不如在這邊做個約定，如果我可以開到70+演唱會，你們都要好好保持自己身體健康，7年後在這邊見面。」

香港站共24場持續進行到明年1月中旬，張學友認為唱2天休息1天的行程安排妥當，更有感而發表示自己自1984年入行、1987年舉行第1次演唱會，如今來到第10次個人演唱會，因此想分享一些特別的創作和音樂，才產生集管弦樂、流行樂和現代芭蕾舞於一身的內容。