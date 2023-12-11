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不是節目組安排？迪麗熱巴太美 遊古城成「天選皇后」

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴(右)成為天選皇后。(取材自微博)
迪麗熱巴(右)成為天選皇后。(取材自微博)

人氣女星迪麗熱巴五官深邃，是許多人心目中的女神，而其精緻輪廓亦深受外國人青睞。在近期播出的真人秀「花兒與少年5」中，身在克羅埃西亞古城的熱巴，因美貌出眾被挑選成為皇后，並站在宮殿上揮手向民眾打招呼，引來網友熱議。

香港01報導，在播出最新一集「花兒與少年5」節目中，迪麗熱巴一行人來到克羅埃西亞史普利特古城遊玩，在參觀過程中，適逢遇到衛兵換崗儀式表演，身穿古軍服的士兵就在人群中尋找最美麗的女士擔任皇后一起表演。

迪麗熱巴在人海中被士兵們看見，最後邀請她換上古時候的裝束，和另一位扮演國王的男演員一起站在古宮殿露台上，開心地和民眾打招呼。從畫面上來看，就像回到古時候的帝國時期，而身穿皇后裝的迪麗熱巴完全沒有違和感，讓不少網友直呼，熱巴根本就是「天選皇后」，身上自帶貴氣氣質。

而在迪麗熱巴被挑選成為皇后的過程中，隊員之一的胡先煦本以為是節目組的安排，後來得知真實情況時，也忍不住嘖嘖稱奇。

據悉，迪麗熱巴甫出道就獲得「新疆四美」封號，深受許多粉絲喜愛，近日她登上熱門綜藝節目「花兒與少年」，得到許多關注。

迪麗熱巴 香港 新疆

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