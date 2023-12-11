不希望被觀眾誇「很拚」… 陳偉霆：不是最基本的嗎？

陳偉霆說，相較老一輩演員，如今的新演員「得到比較容易」。(取材自微博)

由影帝張家輝、陳偉霆主演的電影「爆裂點」日前上映，劇情不乏打鬥場面，其中有一幕是陳偉霆被迫吸毒、瘋狂的畫面，戲劇張力十足，獲不少網友大讚「演技炸裂」。陳偉霆受訪時直言，現在的新演員「得到比較容易」，還說不希望觀眾誇獎自己拚，「拚不是最基本的嗎」。

陳偉霆表示，現在的新演員「得到比較容易」，上一代演員得到什麼反而都很難，像周潤發 、劉德華、張家輝、周迅 、黃渤等前輩都很拚，沒有分別。

談到誇讚演員拚搏的現象時，陳偉霆表示，「作為演員，我們當然要努力拚搏，但太過關注這種拚命的狀態，反而容易讓觀眾忽略了演員在角色塑造和創作上的更深層次的努力。」

陳偉霆認為，觀眾與演員之間的關係不僅僅是單向的讚美與鼓勵，更應該是一種相互理解與共同進步的關係。他希望觀眾們能更專注於演員在藝術表達上的努力，而非只看重外在的拚搏與付出。

有觀眾看過電影後，紛紛心疼他飾演的江銘角色，但陳偉霆認為不需要心疼，「我在裡面是演的，那些子彈是假的，我的手還在，只是一個演員而已。」

「我看到一些影評，看完之後有一些人說，『哎呀太血腥了，有點太暴力了』，但我想說我們不到他們萬分之一，在網上其實也可以大家回去可以看看真正的卧底，比我們更可怕，不要心疼我，心疼真正的卧底。希望大家可以看完這個戲都會內心的佩服他們的堅持，他們確實不容易。」陳偉霆說。

據悉，為了投入這個角色，陳偉霆付出了不少努力，他曾為了演吸毒者，進組時就斷糖斷碳水飲食，另外，也曬太陽令自己膚色更貼近角色。