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五月天假唱調查結果？中國樂評人：恐無解

記者梅衍儂／綜合報導
五月天被捲入假唱疑雲。（取材自臉書）
五月天被捲入假唱疑雲。（取材自臉書）

台灣天團五月天近日陷入假唱風波，中國相關單位已將演唱會原始影片、音檔提交給上海市文旅局執法總隊，但陸媒指出判斷標準難定，可能不會有答案。

五月天被中國博主指演唱會上假唱，阿信發文反擊表示「除了真唱，沒有其他感動你的方式」，日前更是全程直播巴黎演唱會證明實力。陸媒「介面新聞」指出，音樂圈相關人士認為假唱一直是常有的問題，重要是觀眾的耳朵願不願意被騙，「也許大部分的歌迷根本也不在乎偶像是不是假唱，這對他們來說不重要。 」

另外音樂人李星宇也提到演出有模糊地帶，指出演唱會上疊加音軌、墊音或做音效是常見的事，中國歌手也有這種操作；樂評人「三石一聲」也說演唱會墊音是很正常的做法，「開50%墊音也不代表歌手只出50%的力，而是一樣要盡全力，甚至還要花心思琢磨如何與墊音不衝突。雖然大眾想要聽到確切的答案，但照業界行規來說，真實的答案並不存在，「如果半開墊音的做法不算假唱，大家就覺得你是在幫行業說話了。」

而最初拍片質疑阿信假唱的微博博主「聲理學」成了話題人物，更被發現對於自己的歌喉頗自信，甚至在網上分享歌唱影片，要跟阿信來較勁，他Po出前年演唱「在水一方」的片段，表示：「希望大家能不吝賜教，我的演唱距離阿信老師的演唱還有哪些差距，我很想學習學習。」結果網友說他唱得比阿信難聽多了。

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