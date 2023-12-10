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不希望被觀眾誇「很拚」… 陳偉霆：不是最基本的嗎？

娛樂新聞組／即時報導
陳偉霆說，相較老一被演員，如今的新演員「得到比較容易」。(取材自微博)
陳偉霆說，相較老一被演員，如今的新演員「得到比較容易」。(取材自微博)

由影帝張家輝、陳偉霆主演的電影「爆裂點」日前上映，劇情不乏打鬥場面，其中有一幕是陳偉霆被迫吸毒、瘋狂的畫面，戲劇張力十足，獲不少網友大讚「演技炸裂」。陳偉霆受訪時直言，現在的新演員「得到比較容易」，還說不希望觀眾誇獎自己拚，「拚不是最基本的嗎」。

陳偉霆表示，現在的新演員「得到比較容易」，上一代演員得到什麼反而都很難，像周潤發、劉德華、張家輝、周迅、黃渤等前輩都很拚，沒有分別。

他還說，身處這個時代的演員是幸運的，應該知足感恩、不驕縱，應該去珍惜、去學習、去拚搏。

有觀眾看過電影後，紛紛心疼他飾演的江銘角色，但陳偉霆認為不需要心疼，「我在裡面是演的，那些子彈是假的，我的手還在，只是一個演員而已。」

「我看到一些影評，看完之後有一些人說，『哎呀太血腥了，有點太暴力了』，但我想說我們不到他們萬分之一，在網上其實也可以大家回去可以看看真正的卧底，比我們更可怕，不要心疼我，心疼真正的卧底。希望大家可以看完這個戲都會內心的佩服他們的堅持，他們確實不容易。」陳偉霆說。

據悉，為了投入這個角色，陳偉霆付出了不少努力，他曾為了演吸毒者，進組時就斷糖斷碳水飲食，另外，也曬太陽令自己膚色更貼近角色。

周潤發 周迅

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