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甄妮突發聲砲轟 暗指王馨平「反骨」

記者陳建嘉／綜合報導
甄妮(圖)在社群平台暗指王馨平反骨。（本報資料照片）
甄妮(圖)在社群平台暗指王馨平反骨。（本報資料照片）

有「樂壇風紀股長」之稱的甄妮曾多次在臉書發聲砲轟，近日港星鄭嘉穎和馬國明兩人鬧不和，沒想到就連曾和鄭嘉穎有過一段情的王馨平也被捲入，甄妮更在社群暗指她反骨。

甄妮先在臉書發文，「不要太高興就不會太悲傷，凡是平常心，平平安安最重要。」本來在留言區聊得愉快，而後突然提起昔日一手挖掘出來的王馨平改名的往事，「王馨平這三個字，是我請長輩特別以筆畫運程測算出來的專利品，契婆婆有特別提醒我，取此明可以小成名，但極反骨，你要不要考慮另一個比較溫順的名字？嗯！使用這三個字不就是想紅嗎！」

甄妮而後補充「反骨～早就知道的」、「對毫無誠信可言的人，我提都不想提，人家現在還在『撈』就放一馬吧！好嗎？（考慮中）」，更意有所指「當年因為一個反骨人，令我和幾位多年老友心生嫌隙，他們怪我不給面子，那就減少往來囉！現在想想，實在是不值得，而每位老友都是響噹噹的人物，唉！可惜呀」。

最後，甄妮還表示：「此姝斟茶謝罪之日，自稱結婚去，並退出藝圈示誠意，結果？癢癢難耐！至今欠我的仍欠著呢！恐怕要帶入棺了。」

另有人指出當年甄妮發掘王馨平當歌手，並擔任她的經紀人，並憑一首「別問我是誰」在亞洲大紅，更成功打開台灣市場，但在1995年因為合約鬧上法院，王羽護女，因而與甄妮決裂，最終王馨平出面當和事佬，不過甄妮似乎仍耿耿於懷。

甄妮在社群平台暗指王馨平(圖)反骨。（取材自微博）
甄妮在社群平台暗指王馨平(圖)反骨。（取材自微博）

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