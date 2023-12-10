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撇婚變傳聞？ 劉詩詩PO文：一直很清醒

娛樂新聞組╱綜合報導
劉詩詩在微博寫下「想當一棵樹」，引發諸多揣測。（取材自微博）
劉詩詩在微博寫下「想當一棵樹」，引發諸多揣測。（取材自微博）

吳奇隆劉詩詩自2015年結婚後，屢次傳婚變，近日隨著劉詩詩新戲開播成功，離婚傳言更是甚囂塵上，有一說兩人已在談離婚財產。雙方至今沒有發聲，但劉詩詩9日突然在微博寫下：「想當一棵樹，如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼」，網友猜測是否回應婚變消息。

劉詩詩凌晨突發出一棵樹的照片，寫下：「成為一棵樹」，「如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼」。有人猜測應是她被刪戲一事做出回應，即便如此，還是引發網友開始猜測是否有弦外之音？

不過也有粉絲回應可能和她演出的「一念關山」戲分刪減有關，有粉絲探班親證劉詩詩拍了許多次的鏡頭，最終播出時卻變成替身，讓粉絲怒批「情節鏡頭被劇方一剪沒」、「抹殺她熬夜的工作成果」。

另據上報及搜狐報導，「一念關山」熱播，讓劉詩詩一掃之前兩檔戲「親愛的自己」、「流金歲月」反應不佳的陰霾，打贏翻身仗。雖然一些打戲用替身遭詬病，但開播後熱度開高走高，討論度居高不下。網路盛傳劉詩詩主演「一念關山」單集片酬約278萬人民幣，按照全劇40集來算，這次她睽違6年再度出演古裝劇，拿到超過1.1億人民幣（約1538萬美元）的酬勞，又讓她重回85頂流花旦，面子裡子都賺翻了。

報導指出，「一念關山」男主角劉宇寧單集片酬約195萬人民幣左右，也算不低。他從網路歌手轉當演員，雖然頗具人氣，但因擔任主演的作品不多也沒得意作，自然要價沒有劉詩詩高，不過換算總片酬達7800萬，也是驚人。網友對比演過「太子妃升職記」的男配角方逸倫單集只拿93萬人民幣，不少網友直呼劉宇寧不配。

人氣也漸高漲的陳都靈因爲扮演戲分不多，單集片酬約63萬人民幣，是女主角劉詩詩的四分之一，甚至比另一位女配角何藍逗單集片酬77萬人民幣還要少，讓人大感意外。

劉詩詩 吳奇隆 微博

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