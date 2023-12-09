那英被封殺5個月 現蹤倫敦挨酸跑路

那英（中）在英國倫敦的街頭遭網友們捕獲。（取材自微博）

華語歌壇天后李玟 生前為「中國好聲音 」學員抱不平卻被節目組欺負，一段9分鐘控訴錄音檔聽得讓人憤怒心碎，導致該節目暫時停播接受調查，而擔任該節目導師的那英也被指有黑箱內幕，成為眾矢之的，如今傳出那英傳出被湖南衛視切割，她在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被消失，引起熱議。

那英上湖南衛視節目「聲生不息．家年華」，卻被發現疑似刻意刪除那英的鏡頭，節目還有一段是她與王菲 合唱「相約1998」的就影片，只留下王菲的鏡頭，更被發現擁有高達2218萬粉絲關注的那英微博，自從7月12日轉發《中國好聲音》主題歌後，再也沒有任何的更新，諸多跡象被認為是遭到軟封殺。那英身影的鏡頭被刪後，造成網路上的流言蜚語不斷，「湖南衛視 那英」更直接衝上熱搜，讓網友驚問「誰能告訴我怎麼了？」、「真的要涼了嗎？」，但也有人認為只是被用來炒熱度罷了。

那英今年風波不斷，先是遭網友挖出她諷刺刀郎的歌「是給農民聽的」，接著又被已故歌手李玟生前音檔爆出「中國好聲音」的黑料，一些參賽歌手更直指那英從中「撈油水」，事件發酵，導致那英的活動全部取消。

不曉得是否為了暫避風頭，上月有中國網友於英國倫敦的星巴克，偶遇打扮休閒、看似愜意的那英，他表示「那英本人素顏狀態非常好，由於與人同行，沒好意思上前打招呼」。有網友狂酸「跑路了」、「別偷拍小心踹你」、「她姐還沒給李玟一個交代」。