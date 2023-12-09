中國歌手北京開唱 寵粉「加唱2首歌」竟挨罰5萬元

張偉因演唱會時唱了未報備的歌曲而遭罰。（取材自微博）

五月天上海演唱會遭疑部分假唱，官方調查尚未有結果，近日又有中國歌手爆出演唱會上表演「未報備」歌曲而遭官方開罰人民幣5萬元（約6998美元）的消息。

九派新聞報導，中國歌手大張偉（本名：張偉）正在進行「2023大張偉大好時光」巡迴演唱會，日前在北京開唱時，為了給粉絲福利 而清唱兩首「未報備」的曲目，不料主辦公司卻因此被罰款。

據報導，App 天演查公開資訊顯示，大張偉演唱會主辦方「北京星台光影文化傳播有限公司」被北京市朝陽區文化和旅遊局罰款5萬人民幣，其處罰事由是該單位於10月14日晚舉辦《2023大張偉大好時光》巡迴演唱會北京站演唱會期間，存在變更演出舉辦單位，參加演出的文藝表演團體、演員或者節目未重新報批的違法違規行為，此舉違反《營業性演出管理條例》。

中國網友透露，大張偉當時為了給粉絲發福利，清唱未報備曲目，沒想到竟然被罰款。消息曝光後，網友也紛紛回應，心疼「這不是好事嗎」、「這是舉辦方做事不嚴謹啊和大張偉關係不大啊」。

不過也有網友認為，「希望明星們都能引以為戒，避免被處罰」、「所以說還是需要該報備的報備一下」、「這個的確是要好好瞭解一下」、「明星們都要遵紀守法啊」。