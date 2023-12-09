「新聞女王」佘詩曼 變臉演技網友封神

佘詩曼(右二)在「新聞女王」中明爭暗鬥，被網友喻為現代新聞界版的宮鬥劇。（圖：MyVideo、TVB提供）

MyVideo跟播香港 TVB年度台慶大劇「新聞女王」，由佘詩曼領軍主演，她飾演電視台當家女主播「文慧心」，因姓氏粵語發音被稱為「Man姐」。劇中，她與攝影師街頭撞見賊王與警方槍戰，攝影師腿部中彈倒地，她竟勇猛拿起攝影機，躲在汽車後面繼續拍，這場直擊報導因而奠定她新聞女王地位。

談到這場戲，佘詩曼秀出拍攝幕後花絮，直呼至今還是記憶猶新，「槍聲巨響，我腦子也跟著一片空白，記得當時拿起攝像機從一邊的馬路跪著爬到另一邊的馬路，大概來來回回拍了十幾二十條，到現在膝蓋還沒好。」更曝光她當下拍到手掌泛紅、手臂還擦傷，佘詩曼拍戲的敬業精神猶如「新聞女王」上身。

佘詩曼在「新」劇中明爭暗鬥，被網友喻為現代新聞界版的宮鬥劇，在新聞報導的幕後，實際上是一次次用盡心機的權力鬥爭。一次火場連線報導，對手主播下令Man姐回到攝影棚，否則視為曠職，Man姐霸氣回嗆：「我在哪裡，哪裡就是直播間。」

佘詩曼甚至要求菜鳥同事拿到火場內部畫面，導致同事深陷危機，她先是不顧阻止硬要報導，但事實上擔心同事安危，直播時強忍眼淚；確定同事被救出後她難掩內疚、眼淚奪眶，然而立刻轉頭拭去眼淚，擠出專業笑容只為了做現場的結尾連線。佘詩曼在這場數度「變臉」的演技被網友封神，大讚「Man姐真的太帥了」。

佘詩曼即使出道已26年，接拍「新」劇仍下足苦功，她日前接受訪問時透露，拍攝前她先觀察世界各國女主播的口條、儀態，也找了主播朋友請益，連10秒內說話語速都得學，原本用手機錄起來，但總覺得練習不夠，後來TVB新聞部幫她搭了一個迷你主播台，讓她可以常常練習並錄下自己鏡頭前的模樣。