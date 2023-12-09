迪麗熱巴逼看換衣服 秦嵐驚叫：好嚇人

秦嵐驚呼「還逼我看著你換」，兩人對話讓觀眾充滿想像。（取材自微博）

在中國實境節目中，常在明星臥室設置大量攝影鏡頭，考驗明星接受度。女星迪麗熱巴 最近參加旅行陸綜「花兒與少年」第5季，與秦嵐、秦海璐、辛芷蕾等當紅藝人參加海外錄影。最新一期中她在房間換衣服，原本秦嵐要讓出洗手間，沒想到她說「不用出來」接著將秦嵐拉進房並說「看著我換」，讓網友看了笑稱「我也要一起換啊」。

在節目中，迪麗熱巴準備去洗手間要換衣服，秦嵐為此準備要讓出空間，不料秦嵐前腳剛出，手被一把拉回去。迪麗熱巴說「妳不用出來」，秦嵐說「我去別個頭髮」，她把秦嵐拉進房後說「看著我換」，令對方驚呼「還逼著我看你換」、「好嚇人這女的」、「這是幹什麼呢」，之後房間內笑聲、驚呼聲此起彼落，留給觀眾無限想像空間。

秦嵐原本要讓出洗手間，準備換衣服的迪麗熱巴一把拉她進來。（取材自微博）

迪麗熱巴(後)、秦嵐一起錄綜藝節目「花兒與少年」。（取材自微博）

網友笑回「秦嵐好可愛」、「我覺得可能是拉進去幫她看門」、「閨密的日常，真好」、「我也要一起換啊」、「裡面沒有機位嗎（指攝影機）」、「來拉我吧」。

迪麗熱巴最近很火紅，她在「花兒與少年」克羅地亞站中，身著新疆 少數民族服裝，並展示新疆舞蹈，引得現場眾人喝采。影片字幕寫道：「迪麗熱巴在海外自信介紹新疆服飾，讓國際友人感受中華文化之美。」引起外交部新聞司副司長汪文斌關注並貼文之外，更引來不少中國駐外使館貼文推薦。