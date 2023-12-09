頻傳與吳奇隆婚變 劉詩詩發文：一直很清醒 知道在做什麼

吳奇隆、劉詩詩結婚8年，頻傳婚變。(取材自微博)

大陸女星劉詩詩 與台灣男星吳奇隆 拍攝電視劇「步步驚心」後結婚，結婚8年屢傳婚變。日前網路傳出兩人即將離婚，將於「今年到2025年上半年隨時官宣」，且2022年時婚姻狀況就已「破裂的不可調和」，已著手分割財產，劉詩詩9日突然發文寫下想當一棵樹，表示「一直都很清醒，知道自己在做什麼」，令人好奇是否有弦外之音。

劉詩詩最近在「一念關山」飾演在異國蟄伏數年的武功高手任如意，9日凌晨劉詩詩先是曬出一棵樹照片，說想要「成為一棵樹」，接著再補充曬出自己專訪截圖，可見她被問到如果任如意是一種花會是哪種花？她表示：「如意不是一朵花，可能是一棵樹，她是有根的，她是堅韌的，她是可以獨當一面的，但是我覺得她可能心裡有個向日葵」。

對此，網友討論起劉詩詩PO文的意義，有人指她應該是在回應粉絲為她抱不平，不捨她為此戲完成了125天的拍攝通告，最終戲份似乎被大刪，但劇組又頻頻拿她的名字當宣傳。

而劉詩詩和吳奇隆的婚姻關係近年也常被人放大檢視，去年還一度傳出婚變，日前又再傳兩人即將離婚，吳奇隆在綜藝節目「舌尖上的鄉村」上罕見提及對生活的想法與感悟，「我覺得在外面跑時間久了、經歷多了，自然就會知道誰會是重要的，誰是最後能夠留在身邊、誰是會默默陪在你身邊的，但是你可能會一直忽略的，其實我這幾年會刻意地把表演工作減少，花時間回家陪小朋友，適當的慢慢地調整自己，如果你一點有這樣的認知，就能夠早點有溫暖快樂的家庭生活。」從話中能窺見他目前婚姻與家庭生活的現況。