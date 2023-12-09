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劉詩詩翻身成功「一念關山」片酬達1.1億人民幣

娛樂新聞組╱即時報導
劉詩詩新戲「一念關山」，傳總片酬達1.1億人民幣。（取材自微博）
劉詩詩新戲「一念關山」，傳總片酬達1.1億人民幣。（取材自微博）

大陸演員劉詩詩、劉宇寧合演的「一念關山」播出後，收視、口碑雙炸，隨著戲熱播的同時，演員的片酬也被扒出來。網傳劉詩詩單集片酬278萬人民幣，換算40集可拿高達1.1億人民幣，讓她重回85頂流花旦之列。

據上報及搜狐報導，「一念關山」熱播，讓劉詩詩一掃之前兩檔戲「親愛的自己」、「流金歲月」反應不佳的陰霾，打贏翻身仗。雖然一些打戲用替身遭詬病，但開播後熱度開高走高，討論度居高不下。網路盛傳劉詩詩主演「一念關山」單集片酬約278萬人民幣，按照全劇40集來算，這次她睽違6年再度出演古裝劇，拿到超過1.1億人民幣的酬勞，又讓她重回85頂流花旦，面子裡子都賺翻了。

劉宇寧主演「一念關山」單集片酬約195萬人民幣。(取材自微博)
劉宇寧主演「一念關山」單集片酬約195萬人民幣。(取材自微博)

報導指，「一念關山」男主角劉宇寧單集片酬約195萬人民幣左右，也算不低。他從網路歌手轉當演員，雖然頗具人氣，但因擔任主演的作品不多也沒得意作，自然要價沒有劉詩詩高，不過換算總片酬達7800萬，也是驚人。網友對比演過「太子妃升職記」的男配角方逸倫單集只拿93萬人民幣，不少網友直呼劉宇寧不配。

人氣也漸高漲的陳都靈因爲扮演戲分不多，單集片酬約63萬人民幣，是女主角劉詩詩的四分之一，甚至比另一位女配角何藍逗單集片酬77萬人民幣還要少，讓人大感意外。

劉詩詩

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