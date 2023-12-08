我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國再度1票否決 聯合國安理會籲以哈停火失敗

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光 情色開銷逾87萬

62歲費翔自認被年齡摧殘 但這「原因」讓他不願回到年輕

娛樂新聞組╱即時報導
費翔即便已62歲仍相當帥氣。(取材自微博)
費翔即便已62歲仍相當帥氣。(取材自微博)

62歲費翔是演藝圈裡的凍齡帥哥，是許多粉絲心中的不老男神。他近日接受採訪，表示自己已到了「被年齡摧殘」的年紀，常常感覺自己明顯衰老，但即便如此，他仍一點也不想回到過去，因為太珍惜「現在」。

身高190公分、曾就讀史丹福大學的費翔，是走紅兩岸三地的不老男神，他在1981年回到台灣，演出「十一個女人」的演出、正式出道，1982年再加入EMI唱片，推出個人首張專輯「流連」；1986年到中國發展，並將重心轉往對岸，2000年因為「超級星期天」重返台灣市場，此後並陸續拍過「轉生術」、「西遊記之孫悟空三打白骨精」與「封神第一部」等多部中國電影，以深邃五官、迷人表情與風範，持續引起廣大迴響與注目。

費翔很享受「現在」。(取材自微博)
費翔很享受「現在」。(取材自微博)

儘管現在容貌依然俊帥，但費翔日前接受採訪，聊到平時自我管理的方式，坦言其實沒那麼在乎身材，但考慮工作需要及形象，而且如果穿不下贊助的衣服「會很丟人」，所以平時仍會節制飲食，也持續鍛鍊身體，至今仍維持跟20歲剛出道時一樣的衣服尺碼。

談到年齡焦慮的話題，費翔說，邁入60歲後，感覺到自己「明顯衰老」，無論外型或體力都不比當年，但即便如此，他仍相當享受「現在」，他說，「永遠停留在一個時刻是不可能的；很多人會想年輕多好，但我還是比較喜歡現在。」

史丹福大學

上一則

湯唯否認婚變「怎麼可能」 與韓籍老公同住北京、沒分居

延伸閱讀

崔天凱質問美國：真在意和平，支持和平統一台灣嗎？

崔天凱質問美國：真在意和平，支持和平統一台灣嗎？
吳楚一再爆猛料：陳牧馳在車上親我了…還約看斷背山

吳楚一再爆猛料：陳牧馳在車上親我了…還約看斷背山
吳楚一直播爆猛料… 承認有私生子 曝陳牧馳在車上主動親他

吳楚一直播爆猛料… 承認有私生子 曝陳牧馳在車上主動親他
「費翔兒子」陳牧馳傳男男戀 爆黑料疑是緋聞男星

「費翔兒子」陳牧馳傳男男戀 爆黑料疑是緋聞男星

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
那英在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被刪掉，傳出是被湖南衛視切割。（取材自微博）

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

2023-12-05 21:22
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹