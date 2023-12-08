曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

大陸知名歌手刀郎日前在其個人帳號上發布視頻，宣布暫時停更。今年7月份，刀郎發布新歌「羅剎海市」，歌詞內容疑似暗酸一些樂壇同行，一度引發網路熱議。

新快報報導，刀郎在影片中表示，「跟大家請個假，我要暫時停止更新音樂影片了，這個時間最短的話是一年，長大概就是兩年或者三年。非常感謝這段時間大家對我音樂作品的關注和批評，你們的意見對我來說很重要。”

據刀郎表示，他從2012年開始，就一直在構思寫一套關於中國民間傳統文化的流行音樂三部曲，目前完成了「彈詞」、「山歌」，還要完成三部曲裡面剩下的這張專輯，此外還有兩張專輯的計畫。

為了完成這三張專輯，刀郎稱自己需要大量的時間去做田野工作，去積累去思考，「特別是趁現在腦子還算清爽，能寫、還有創作的激情，身體還好，還能有足夠的精力到處去走走看看，所以我還想給自己壓壓擔子，希望還能有更進一步的進步空間。」

關於演唱會的事情，刀郎表示從2013年至今，從未授意過任何一家單位或個人去籌備或製作他的演唱會，在此期間沒有任何開演唱會的意向或動機。「至於明年有沒有演出的計畫，也要看我後面的專輯工作時間來調配。」

此外，刀郎還闢謠了兩則傳言，「關於我把全部的版權買下來給大家免費聽歌這個事，這是謠言，我不會幹這樣的事情，這樣的行為是在摧毀整個音樂產業。還有傳言某個平台惡意下架我的歌曲的事情，也是子虛烏有，這些都是我們公司和平台協商之後的結果。」

刀郎表示，雖然這個音樂帳號暫時停更，但會不定期透過「啊呀啦嗦」的工作號碼給大家報平安，後期的工作動態都會在工作號上發布。

影片最後，刀郎向粉絲們表示，「再一次謝謝你們，謝謝，我愛你們。」

對於本次宣布停更，不少粉絲表示理解，紛紛表示，「希望刀郎老師更自信地創作，期待下次歸來能更加登峰造極。」