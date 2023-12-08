觀影說劇／「爆裂點」全員失控 陳偉霆自認hold得住

陳偉霆分享角色的失控點，但他說現實生活中自己不太會失控。(取材自微博)

由林超賢導演，張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥、周秀娜主演的動作片「爆裂點」，日前在北京舉行首映禮，該片在香港 被評為三級，動作場面充滿暴力美學，北京首映禮亦取名為「全員失控，尺度大開」，片中的每個角色都在自己的命運下一步步走到失控。

新快報報導，總製片人于冬說，「爆裂點」在警匪片的基礎上融入了更多元素，他還分享了林超賢導演為電影「不要命」的故事，「曾經我看到他為了拍到自己想要的鏡頭，在滿是爆炸點的環境下驅車掌鏡，最終竟然翻車受傷，但也得到了他想要的鏡頭。」林超賢則感謝于冬給予創作者最大的自由與尊重。

飾演警官的張家輝被問何時最失控，他說：「我是整部電影唯一沒有失控的，因為我始終記得自己身上的警服，做警察首要任務是保障人民安全，所以我又怎麼能失控呢？」

擔任臥底緝毒警的陳偉霆分享說：「電影中我的每一次失控，都是身為臥底的無法選擇，尤其是我看到了幾個真實緝毒警察的案例後，更能共情角色。」

梁洛施、譚俊彥、周秀娜則認為，自己角色的失控原因皆是源於至親至愛的家人。

至於現實生活中的「失控點」，張家輝笑稱是「堵車時想上廁所」，陳偉霆表示，現實生活中自己不太會失控，即便拍片再辛苦也沒有失控；梁洛施坦言，身為母親，看到女性受到侵害是她最無法承受的；譚俊彥則笑稱「女兒不理我，最讓我失控」。