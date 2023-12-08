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楊冪穿禮服闖超市 手提「大白菜包」秀另類時尚

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪手提大白菜包，秀另類時尚，意外成為網友關注焦點。(取材自微博)
楊冪手提大白菜包，秀另類時尚，意外成為網友關注焦點。(取材自微博)

大陸時尚界年度盛事「GQ MOTY年度人物盛典」7日晚間在浙江登場，人氣女星楊冪提前曝光戰袍美照，只見她身穿低胸性感禮服，拍照地點卻是在生鮮超市，她手上提著的大白菜包也意外成為亮點，還因此上了熱搜。

當晚，獲邀出席的明星都盛裝打扮，有「最美黃蓉」之稱的李一桐身穿深V大露背長裙現身，相當吸睛，不少網友直呼「李一桐好敢穿」，掀起逾300萬閱讀量。以電視劇「三十而已」走紅的毛曉彤的藍紫色禮服，胸前僅用兩塊布遮住重點部位，火辣身材驚艷全場。

參加過無數頒獎典禮的楊冪，這次穿著一襲黑白色高訂禮服，搭配俐落髮型，整個人高貴優雅；最特別的是，她特別以超市為背景，手拿蔬菜拍攝，呈現另類時尚。

她也以「冪式成語」配圖，在白菜堆前手抱兩根白蘿蔔，提著「大白菜包」，配上「一青二白」，寫著「加油！你也能Next Level」；在魚缸邊拿著漁網，優雅地撈魚，則是「渾水摸魚」，寫著「渾水摸不到真魚，假意換不來真心」，幽默十足。

其中最讓網友關注的是她手上的「大白菜包」，紛紛留言「什麽都可以是姐的時尚單品」、「大白菜提出了時尚感」、「楊冪拿什麽，什麽就是爆品」、「誰敢相信這是大賣場」。

不過，也有一些網友看不懂這種時尚，「這真的好看嗎？人是很美，但圖片拍的美在哪裡？」

李一桐身以深V大露背長裙出席活動，相當吸睛。(取材自微博)
李一桐身以深V大露背長裙出席活動，相當吸睛。(取材自微博)

楊冪

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