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預售破億 影版「一閃一閃亮星星」票房被疑灌水

娛樂新聞組／綜合報導
屈楚蕭(左)、張佳寧再攜手主演電影版「一閃一閃亮星星」，預售票房遭質疑灌水。(取材自微博)
屈楚蕭(左)、張佳寧再攜手主演電影版「一閃一閃亮星星」，預售票房遭質疑灌水。(取材自微博)

由屈楚蕭、張佳寧主演的2022年黑馬劇「一閃一閃亮星星」，讓不少人留下深刻印象。時隔一年多，電影版「一閃一閃亮星星」回歸，預售第二天，總票房就突破1億元(人民幣，下同，約1405萬美元)大關，成為映前預售最快破億電影，但也引發票房灌水質疑。

電影版「一閃一閃亮星星」不論是主演，還是導演、編劇等幕後人員，都最大程度保留劇版的原汁原味。

12月5日，「一閃一閃亮星星」預售首日中午，票房突破1000萬，和電影相關的話題也登上熱搜；當天晚上7點，預售票房破5000萬；隔天中午，預售票房突破1億大關，成為映前預售最快破億電影，也是賀歲檔預售最快破億電影。

對此，有網友曬出5日晚間預售票房漲幅數據表示質疑，從中可看到晚上9點半到深夜11點40分，平均每10分鐘增長100萬。有網友直呼離譜，「增速也太均勻」、「這是一群訓練有素的觀眾在買票啊」，還有人調侃「真的不是灌水嗎」、「水漫金山」、「注水亮晶晶」。

據悉，電影版故事從男主視角展開，張萬森計畫在高考後向暗戀的女生林北星表白，突如其來的演唱會事故卻讓一切變為一場悲劇。張萬森意外重啟了這個夏天，再次回到林北星的身邊，誓要拚盡全力守護林北星，讓所有刻骨銘心的遺憾都得以圓滿。

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