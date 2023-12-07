五月天遭疑假唱 CNN指避開政治在中國人氣爆棚

五月天。（取材自臉書）

樂團五月天被中國網友質疑假唱引關注，美國有線電視新聞網（CNN）5日指樂團主要用華語演唱，還有一些台語歌曲，並提到部份台灣藝人因相關議題在中國發展受阻，但五月天基本避開政治，在中國人氣爆棚。

五月天所屬的相信音樂已發聲明否認假唱，並將全程直播7日在巴黎的演唱會，邀「全民參與、全民見證」；主唱阿信說，每次嘶吼與每場的每一聲，都來自他依賴24年的嗓子，「除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」

CNN報導，受歡迎的台灣搖滾樂團五月天因最近演唱會對嘴的指控遭到中國當局調查，這項爭議在中國社群媒體 引起極大矚目。這些指控集中在五月天最近在上海舉行的演出上，8場演出觀眾總數超過數十萬人。

這篇報導指出，負責監督商業演出的上海文化和旅遊局表示，已關注五月天演唱會被質疑假唱的輿情，將測評分析及公布調查結果，要求主辦方配合調查。五月天所屬的北京相信音樂聲明則強調，「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為」。

CNN提到，中國政府規定明確禁止表演者用對嘴型欺騙觀眾，也禁止主辦方安排表演者對嘴。違反者可能面臨最高人民幣10萬元（約新台幣44萬元）的罰款。但也提到現場表演通常使用預先錄製的背景聲音和音樂以支持藝人的現場演唱，尤其是涉及激烈舞蹈表演。

文中表示，五月天出道逾20年，有時被稱為「亞洲披頭四」，在中國擁有龐大的粉絲群，其演唱會門票經常很快售罄；他們的歌曲朗朗上口，主要用華語演唱，還有一些台語歌曲。

但CNN提到，中國視台灣為其一省，有部份台灣藝人因為坦白表態，結果在中國發展受阻，但五月天很大程度上避開了政治，並在中國保持巨大的受歡迎程度。

報導表示，五月天是中國取消嚴格的清零政策和旅行限制後首批在當地舉辦大型演唱會的台灣樂團之一。一些五月天的粉絲對於假唱傳聞表示很失望，但另一些粉絲則發布影片辯護說在現場表演片段中可以清楚地聽到阿信走音的聲音。